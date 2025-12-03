По оценкам правительства, в случае судебных исков со стороны РФ Бельгия может стать ответственной за погашение кредита.

Брюссель в последний момент отверг очередное предложение Европейского Союза, которое могло бы позволить предоставить Украине репарационный кредит

Как пишет Bloomberg, заявление прозвучало за несколько часов до того, как Еврокомиссия должна была официально обнародовать проект документа, который позволил бы блоку привлечь до 210 миллиардов евро (244 млрд долларов) из замороженных активов Центробанка России на поддержку Киева.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил перед встречей НАТО в Брюсселе, что предложенный Еврокомиссией документ "не удовлетворяет беспокойств" бельгийской стороны.

Ключевая причина сопротивления - юридические риски для страны, ведь большинство замороженных российских активов хранится в финансовой компании Euroclear. По оценкам бельгийского правительства, в случае судебных исков со стороны РФ Бельгия может стать ответственной за погашение кредита.

"Недопустимо использовать эти средства и оставить нас один на один с рисками", - подчеркнул Прево.

Неожиданный демарш Бельгии, пишет Bloomberg, стал новым препятствием для Евросоюза, который пытается найти финансовую модель поддержки Украины на фоне ее возможного дефицита средств уже в ближайшие месяцы.

Несмотря на то, что большинство лидеров ЕС считает использование российских активов самым реалистичным способом обеспечить Киев необходимыми миллиардами, Бельгия продолжает настаивать - предложенные юридические механизмы не гарантируют ее защиты.

"Наши двери всегда были открыты, но мы имеем неприятное ощущение, что нас не слышат", - сказал Прево.

По его мнению, опасения страны "преуменьшаются".

Как отмечается, Еврокомиссия надеялась, что новый законопроект позволит решить противоречия до саммита лидеров ЕС 18 декабря, но теперь эти планы оказались под вопросом.

"После заявления Бельгии чиновники ЕС могут снова вернуться к другим вариантам финансирования: предоставление грантов Украине или выпуск общего долга ЕС для покрытия кредита. Однако ни один из этих вариантов не имеет широкой поддержки", - говорится в статье.

Сам Прево призвал Еворосоюз выбрать путь совместного заимствования:

Это хорошо известный, стабильный и предсказуемый механизм.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадепхуль, выступая после бельгийского коллеги, заявил, что вариант с российскими активами все еще может быть реализован. Он признал правомерность бельгийских опасений, но подчеркнул, что "все проблемы можно решить".

Репарационный кредит для Украины - последние новости

В Европейском Союзе идут споры о предоставлении Украине репарационного кредита под замороженные активы России, большая часть которых находится на территории Бельгии.

При этом российский банкир и финансист Андрей Костин заявил, что Кремль примет ответные меры, если ЕС использует замороженные российские активы для предоставления репарационного кредита Украине. Костин заявил, что Москве будет не сложно решить многолетние судебные тяжбы по поводу средств.

Бельгия тоже опасается возможных будущих исков РФ, поэтому выступает против предоставления репарационного кредита и требует у Евросоюза гарантий. В свою очередь страны ЕС все сильнее давят на Бельгию, требуя объяснить, что она делает с налоговыми доходами от замороженных российских активов.

