Кремль знает, что зона постоянного конфликта усилит недовольство в странах НАТО расходами на оборону.

Российский лидер Владимир Путин изо всех сил затягивает мирные переговоры по завершению войны в Украине. И, как пишет обозреватель The Times Роджер Бойс, таким образом он планирует нанести Западу тройной удар, выходящий за рамки превращения Украины из современного государства в покорную провинцию.

Во-первых, Путин хочет превратить западные приграничные с Россией территории в зону политического перманентного кризиса. Это самый простой способ удержать НАТО от расширения своего влияния. Предполагается, что бомбардировки украинского гражданского населения не только подорвут поддержку Владимира Зеленского, но и удержат любого другого соседа РФ от повторения пути Украины.

Во-вторых, Москва хочет остановить перевооружение Европы. Как объясняет Бойс, даже провальное мирное соглашение с Путиным вызовет на Западе негативную реакцию избирателей, выступающих против увеличения расходов на оборону. Крайне правые партии по всей Европе упирают на то, что деньги, которые можно было бы направить на усиление пограничного контроля и создание более эффективных национальных систем здравоохранения, перенаправляются на закупку ракет ПВО для неблагодарных иностранных держав, чтобы защитить себя от России, стремящейся лишь к мирному соседству.

"Кремлю достаточно имитировать мирный процесс, чтобы вызвать подобную негативную реакцию", - отмечает аналитик.

И, в конце концов, Путин убеждён, что должен использовать войну как способ переосмысления Запада.

"Безразличие Трампа ко многим европейским проблемам и растущее внимание к вызовам, исходящим от Китая, уже сделали часть работы за него. Но внутри НАТО уже образовался новый раскол между Востоком и Западом… Путин, похоже, рассчитывает на то, что разрыв в восприятии угроз в Европе настолько велик, что ему достаточно вести переговоры о мире (продолжая воевать в Украине), чтобы дополнительные военные обязательства показались западным странам дорогой роскошью", - отмечает он.

Это станет одним из ключевых моментов 2026 года, если Путин добьётся своего: готовы ли более богатые западные государства готовы продолжать финансировать и вооружать антироссийские силы, несмотря на растущее сопротивление со стороны крайне правых партий, а в некоторых странах и широкой общественности, отмечает аналитик.

Путин рассчитывает на возможность пополнения собственных войск для ещё одного года боевых действий, и, по его мнению, Запад уже устал от этого, и ищет выход.

Однако, как считает аналитик, проблема еще и в том, что Россия не знает, как выиграть войну, которую сама же и начала, и отвлечь внимание от неудач на поле боя:

"Путин пытается затянуть мирный процесс, обнажая раскол на Западе, а не свои собственные недостатки. В конечном счёте, он хочет, чтобы его собственная некомпетентность как военного лидера была стерта, а его образ стал образом героического защитника, расколовшего трансатлантический альянс, загнавшего армии НАТО в угол и вернувшего себе сферу интересов России".

Переговоры по завершению войны

Как сообщал УНИАН, вчера в Москве прошли переговоры российского диктатора Владимира Путина с переговорщикам из США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они длились около 5 часов и закончились безрезультатно.

При этом в Кремле заявили, что переговоры были продуктивными, но еще есть много над чем работать.

