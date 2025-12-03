В ноябре десять самых популярных моделей сформировали 35% украинского рынка новых легковушек. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".
В десятке лидеров в очередной раз оказались только кроссоверы. На первой позиции - хорошо известный кроссовер-внедорожник Renault Duster, который много раз выступал бестселлером отечественного рынка.
Растет популярность китайских авто - на этот раз в десятку лидеров попали сразу три модели от BYD, причем BYD Leopard 3 оказался на второй позиции.
ТОП-10 самых популярных новых легковушек:
- Renault Duster - 494 единицы;
- BYD Leopard 3 - 385;
- Toyota RAV4 - 318;
- Volkswagen ID.UNYX - 298;
- BYD Song Plus - 289;
- Toyota Land Cruiser Prado - 240;
- Hyundai Tucson - 227;
- Zeekr 7X - 221;
- BYD Sea Lion 06 - 220;
- Škoda Kodiaq - 204.
Другие новости украинского авторынка
В ноябре в Украине приобрели около 8,3 тысячи новых легковых авто, что стало рекордным показателем за последние 14 месяцев. В тройку самых популярных брендов попали BYD, Toyota и Volkswagen.
А еще ранее сообщалось, что в октябре украинский автопарк пополнили более 10 тысяч электрических авто. Среди ввезенных из-за рубежа подержанных электромобилей в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях наиболее популярным оказался кроссовер Tesla Model Y.