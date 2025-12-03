Среди новых авто наибольшим спросом в Украине пользуется кроссовер-внедорожник Renault Duster.

В ноябре десять самых популярных моделей сформировали 35% украинского рынка новых легковушек. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".

В десятке лидеров в очередной раз оказались только кроссоверы. На первой позиции - хорошо известный кроссовер-внедорожник Renault Duster, который много раз выступал бестселлером отечественного рынка.

Растет популярность китайских авто - на этот раз в десятку лидеров попали сразу три модели от BYD, причем BYD Leopard 3 оказался на второй позиции.

ТОП-10 самых популярных новых легковушек:

Renault Duster - 494 единицы;

BYD Leopard 3 - 385;

Toyota RAV4 - 318;

Volkswagen ID.UNYX - 298;

BYD Song Plus - 289;

Toyota Land Cruiser Prado - 240;

Hyundai Tucson - 227;

Zeekr 7X - 221;

BYD Sea Lion 06 - 220;

Škoda Kodiaq - 204.

В ноябре в Украине приобрели около 8,3 тысячи новых легковых авто, что стало рекордным показателем за последние 14 месяцев. В тройку самых популярных брендов попали BYD, Toyota и Volkswagen.

А еще ранее сообщалось, что в октябре украинский автопарк пополнили более 10 тысяч электрических авто. Среди ввезенных из-за рубежа подержанных электромобилей в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях наиболее популярным оказался кроссовер Tesla Model Y.

