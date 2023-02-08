Губернатор Тувы вступился за земляков, которые отправились через полмира на войну убивать украинцев.

Министерство обороны РФ согласилось перевести в другое подразделение мобилизованных из Тувы, которые ранее пожаловались на издевательства со стороны боевиков "ДНР". Об этом сообщил глава Республики Тува Владислав Ховалыг.

"Мне сообщили, что в Министерстве обороны положительно отнеслись к вопросу о переводе наших мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду", – написал он в своем Телеграм.

По словам губернатора, именно в этом подразделении служат большинство мобилизованных тувинцев. Поэтому принято решение перевести туда и тех, что пострадали от боевиков "ДНР", оказавшись с ними вместе в одном подразделении.

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"По существующим требованиям, переход в расположение другой войсковой части – дело небыстрое, но надеюсь на оперативное решение", – добавил глава Тувы.

Издевательства над тувинцами в войсках оккупантов

Ранее на этой неделе в сети появилось обращение российских "мобиков", призванных на территории Тувы, в котором они пожаловались на издевательства со стороны сослуживцев из числа боевиков "ДНР".

По словам тувинцев, боевики их избивали и даже стреляли в них. Также мобилизованные пожаловались, что их отправили на фронт без подготовки и теперь хотят бросить на убой.

По данным Генштаба ВСУ, морально-психологическое состояние российских мобиков в целом остается не лучшим. Они отказываются участвовать в боевых действиях. После бунтов часть из них возвращают на территорию РФ.

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