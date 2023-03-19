Власти Горячего Ключа препятствовала похоронам наемников ЧВК "Вагнера".

В городе Горячий Ключ в Краснодарском крае РФ начали хоронить наемников ЧВК "Вагнера". Против захоронений участников войны против Украины тут ранее выступали местные власти.

Местный Telegram-канал Горячий Ключ NEWS показад серию видео с похорон наемников ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Сам Пригожин тем временем опубликовал комментарий, в котором напомнил, что на местные власти пришлось давить, чтобы организовать захоронение.

"Спасибо всем тем, кто поддержал нас, и заставил администрацию Горячего Ключа не препятствовать похоронам бойцов ЧВК "Вагнера" на кладбище в станице Бакинская", – сказал главарь ЧВК.

Видео дня

Скандал с похоронами вагнеровцев в России

Власти города Горячий Ключ в Краснодарском крае РФ выступили против захоронения на их территории ликвидированных в Украине оккупантов. Мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский заявлял, что "город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов".

В ответ со стороны главаря ЧВК Евгений Пригожина посыпались угрозы. Он заявил, что если администрация Горячего Ключа будет противодействовать, будут "принимать соответствующие меры и решения".

Вас также могут заинтересовать новости: