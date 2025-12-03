В кино с 8 января: вышли официальный трейлер и постер романтической комедии 'Испытательный срок'

События фильма разворачиваются в современном Киеве.

Романтическая комедия "Испытательный срок" выйдет в украинский прокат уже 8 января - раньше запланированной даты. Чтобы подогреть интерес к премьере, создатели презентовали официальный трейлер и главный постер ленты, которые уже намекают: зрителей ждет яркая история любви с актуальным юмором.

Трейлер раскрывает динамику отношений главных героев (Екатерина Кузнецова и Кирилл Парастаев), масштаб истории и романтическое напряжение, постепенно разворачивающиеся между персонажами. Зрителей ждут офисные баталии, яркая картинка, остроумные диалоги, неожиданные повороты, дружеские заговоры и моменты, в которых легко узнать себя. Особое звучание и романтическую атмосферу трейлеру добавляет суперхит от певицы DOROFEEVA - песня Heartbeat.

Екатерина Кузнецова и Кирилл Парастаев образовали на экране органичный и современный дуэт - с химией, иронией и живыми эмоциями. Зритель увидит и мощное взаимодействие украинских звезд: Вячеслава Довженко, Ирму Витовскую, Дмитрия Танковича, Андрея Исаенко, Татьяну Малкову, Ивана Шарана, Маричку Хоменко, Дарью Петрожицкую, Елену Узлюк, Тараса Цымбалюка, Виктора Жданова - и не только.

Отдельное внимание привлекает официальный постер фильма, который визуально передает главный конфликт истории: столкновение амбиций, характеров и чувств, в то же время транслирует легкость, юмор и позитив, которые сейчас так актуальны. В центре - противостояние двух сильных личностей, для которых испытательный срок становится значительно большим, чем просто тестом на профессионализм.

"Этот фильм - о нас с вами. Он теплый, светлый, современный, сделанный с большой любовью к зрителям. Трейлер показывает, что это не просто романтическая комедия - здесь есть и смех, и слезы, и очень много подлинности. Это история о вторых шансах, о любви и о том, что новый старт возможен при любых обстоятельствах", - комментирует продюсер ленты и руководитель инвестиционных и партнерских проектов ТВ бизнеса 1+1 media Анна Гончар.

События фильма разворачиваются в современном Киеве - среди офисов, кафе и знакомых улиц. Именно здесь герои переживают конкуренцию, влюбляются, ошибаются и учатся доверять - не только друг другу, но и себе.

"Для меня "Испытательный срок" - это история о честности с собой. О страхе быть уязвимым и смелости все-таки позволить себе любить", - делится режиссер Ирина Громозда.

Романтическая комедия "Испытательный срок" от 1+1 media и SFERA FILM выйдет в украинский прокат 8 января 2026 года.

В центре сюжета - Полина, дочь влиятельного бизнесмена, которая после измены отца решает начать все сначала. Она проходит испытательный срок в рекламном агентстве, где ее главным конкурентом становится Роман - молодой, амбициозный и уверенный в себе специалист. Их соперничество превращается в настоящий эмоциональный поединок, в котором профессиональная борьба постепенно переходит в игру чувств.

Производством ленты занимается 1+1 media совместно с продакшн-командой SFERA FILM. Продюсерами фильма являются Анна Гончар, руководитель инвестиционных и партнерских проектов Телевизионного бизнеса 1+1 media, и Дмитрий Сафановский. Автор сценария - Евгений Бургела, режиссер - Ирина Громозда, оператор-постановщик - Владимир Иванов. Дистрибутор фильма в Украине - B&H Film Distribution.

Генеральный партнер - Bolt.

Партнеры - Международный бьюти бренд Lamel, Медицинский центр "Medical Plaza", компания robota.ua.

Медиапартнеры ленты: Киевстар ТВ, телеканалы 1+1 Украина и ТЕТ, Viva! - первый журнал о звездах, медиа The Page, Коротко Про, WoMo, Радио Пятница, NRJ Радио, City24.

