Медосбор может достигать до 100 кг с гектара, растение часто посещают дикие пчелы.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", что в Одесской области, растет солончаковая астра обыкновенная - красивое и полезное растение, которое сейчас выглядит, как огромный хлопковый ковер. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

Ученый также обнародовал фото и видео, на которых можно увидеть белоснежную "простыню" астр и тому подобное.

"Перед вами масштабы тузловского хлопка, которые поражают своей красотой. Это солончаковая астра обыкновенная (Tripolium pannonicum) - многолетнее травянистое растение из семейства астровых. Распространено на солончаковых лугах и прибрежных районах Национального природного парка "Тузловские лиманы", - рассказал Русев.

По его словам, этот цветок дает ароматный, светлый мед со второй половины июля до сентября. Медосбор астры солончаковой может достигать до 100 кг с гектара, ее часто посещают дикие пчелы за пыльцой и нектаром.

Это двухлетнее травянистое растение, отмечает исследователь, имеет разветвленный стебель, который полый только сверху, высотой до 70 см. В народной медицине этот цветок используют для лечения туберкулеза, желудочно-кишечных заболеваний, кашля различного происхождения и неврастении.

"Сейчас он выглядит как огромные просторы тузловского хлопка. И среди огромных масштабов хлопка еще можно найти настоящий его цветок (сиреневого цвета - УНИАН)", - рассказал ученый.

Какие еще растения растут в "Тузловских лиманах"

Как писал УНИАН, специалисты Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) пытаются уберечь редкий цветок - краснокнижную брандушку. Поэтому уникальное растение пересадили на территорию заповедника.

Ученый Иван Русев рассказал, что брандушка или безвременник анкарский (Colchicum ancyrense), занесен в Красную книгу Украины как уязвимый вид. Ранее этот цветок рос в пределах парка "Тузловские лиманы", но в последние десятилетия исчез из-за антропогенного давления.

Цветок считается среди первоцветов самым ранним эфемероидом - многолетним травянистым растением с коротким весенним циклом развития и летним периодом покоя.

