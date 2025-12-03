Продюсер также отметил, что у него есть сбережения.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк, который ранее был ведущим легендарной программы "Караоке на Майдане" и судьей вокального шоу "Х-фактор", рассекретил размер своей пенсии.

По его словам, ежемесячные выплаты от государства составляют около 10 000 гривень, однако Игорь еще имеет сбережения.

"Я немножко накопил и еще хватает. Я хорошо зарабатывал. У меня было много передач. У меня закрытая декларация, это абсолютно легальная вся история. Это просто живые деньги. Я, как американский инвестор Уоррен Баффет, вышел в кэш. Причем очень давно", - подчеркнул Кондратюк в интервью Славе Демину.

Также продюсер отметил, что Виталий Козловский выплатил ему многомиллионный долг.

"Он закрыл этот свой позорный гештальт и Слава Богу", - добавил Кондратюк.

К слову, конфликт между Козловским и Кондратюком длился много лет. Ранее они сотрудничали как продюсер и певец, однако Виталий заявлял, что хочет работать самостоятельно. Из-за этого артист не выполнил условия договора, после чего Игорь подал на него в суд. Исполнитель имел обязательства выплатить бывшему продюсеру значительную сумму долга, который в конце концов закрыл в этом году.

