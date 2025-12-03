Попович отметил, что после встречи в Кремле, успехов в переговорном процессе по миру не просматривается.

В переговорном процессе с РФ "выходим к ситуации близкой к точке ноль", где может начаться все с начала, потому что компромиссы не будут найдены.

Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV, комментируя встречу российского диктатора Владимира Путина с переговорщиками из США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Когда возможен выход из этой петли времени? Хочу обратить внимание на слова Кирилла Буданова (руководитель ГУР Минобороны - УНИАН), который ставит где-то на середину февраля и считает, что может быть какое-то окно для предметных переговоров с попыткой найти какие-то компромиссные решения. На мой взгляд это может быть весна - лето", - спрогнозировал Попович.

Он подчеркнул, что этому может способствовать ситуация в экономике россиян, которая складывается не в их пользу. При этом он добавил, что и для Украины проблемы в экономике являются актуальными, поскольку существует зависимость от позиции Евросоюза, а сейчас он "ломает копья по поводу замороженных российских активов, передачи их Украине".

Действия РФ на фоне переговоров

Эксперт отметил, что после встречи американской и украинской делегаций со стороны РФ пошла дезинформация относительно ситуации на фронте, в которой российский диктатор пытается создать параллельную реальность.

"Пошел поток информации из потустороннего мира, из параллельного мира от Путина о захвате Покровска, Волчанска, окружение Мирнограда", - сказал Попович.

Чего добивается Путин

По его словам, Путин хочет "вложить в уши" американской делегации параллельную реальность. Он отметил, что диктатор таким образом хочет влиять на сознание американских переговорщиков и ему нужна картинка, в частности, с втыканием флагов в незахваченных городах Донбасса, чтобы доказать, что врет украинская власть, а не он.

"Путин прекрасно понимает, что Виткофф не поедет в Покровск, Мирноград проверять действительно ли там такая ситуация", - подчеркнул Попович.

По его словам, после этого россияне идут в атаки, происходит "массовое жертвоприношение", враг пытается продвигаться вперед, чтобы эта информация хоть как-то была созвучна с реальностью.

Заявления о буферных зонах

Попович также обратил внимание на заявления Путина о создании буферных зон. "Это важная история на самом деле. Мы помним попытки россиян создать буферные зоны в Сумской, Харьковской областях, в частности, Волчанск звучал. И у них был проект создания буферных зон в Черниговской области - он не состоялся в этом году, но они от этого не отказались", - отметил Попович.

Он пояснил, что это означает, что "реального продвижения в сторону мира не просматривается".

"Путин нарезает новые задачи в расчете, что они будут выполнены. Эти задачи на следующий год - зима или весна 2026 года", - прогнозирует Попович и добавляет, что это задача о захвате всей Донецкой области.

"И здесь нет места, к большому сожалению, миру", - констатировал эксперт.

Переговоры в Москве

Как сообщал УНИАН, вчера в Москве прошли переговоры российского диктатора Владимира Путина с переговорщикам из США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они длились около 5 часов и закончились безрезультатно.

Официальных комментариев этой встречи американская сторона, так как и украинская, еще не озвучивали.

