'Сериал 'Фортеця' - это история о людях, которые сделали невозможное', - актер Юрий Дяк

Украинский актер Театра имени Леси Украинки, известный также по ролям в кино и телесериалах Юрий Дяк сыграл роль Тостера в 4-серийной ленте "Фортеця", которая выйдет 4 декабря в 18.20 на телеканале 2+2. Это история об обороне города в первые дни полномасштабного вторжения, созданная на основе рассказов реальных военных, волонтеров и обычных жителей Харькова. Тостер - один из тех гражданских, кто встал на защиту своего города.

Вы сыграли реального персонажа, который сейчас защищает страну от оккупантов. Расскажите о нем.

Это реальный человек, который, слава Богу, жив, здоров. Мой герой причастен к созданию легендарного подразделения ГУР "Кракен". Для меня честь и большая ответственность сыграть такого персонажа. В кино такое случается не часто. Перед съемками нам удалось познакомиться, пообщаться. Мы обсуждали образ Тостера, детали его жизни, события тех первых дней полномасштабного вторжения и его действия. Это дало мне возможность понять определенные нюансы его поведения, какой он, почему действовал так, а не иначе в разных ситуациях. Хотелось понять мотивацию его поступков, чтобы совместить это все со своим психофизическим состоянием и сделать хорошую роль.

Для меня важно углубляться в детали, чтобы максимально правдиво воплотить своего героя, прожить его так, чтобы зритель поверил.

Конечно, это не документальная хроника, а художественный образ. О многих вещах, которые тогда происходили, сейчас говорить не можем.

Находите общие черты со своим героем?

У нас похожие поведенческие модели, поступки, моральные ценности, отношение к тому, что происходит в стране. Профессиональный актер должен сделать все для того, чтобы на период съемок перевоплотиться в своего персонажа, стать им.

С какими вызовами вы столкнулись на площадке?

Когда надеваю военную форму, не будучи военным, то это уже вызов и большая ответственность для меня. Это всегда о моих друзьях, которые погибли, о родных и коллегах, которые сейчас воюют. Это обо всех людях, которые защищают страну, отдают свою жизнь и здоровье за нее. Это не просто кино, а возможность доносить украинцам и миру о том, что сейчас происходит в стране. К сожалению, у международных СМИ постепенно снижается интерес к Украине. Поэтому на всех уровнях, в том числе с помощью искусства, мы должны напоминать о себе и о той трагедии, которая разворачивается на нашей земле. Такие смыслы я вкладываю в этот сериал. Поэтому вызовы для меня были в первую очередь психологические, моральные.

Все же, вы снимались в снаряжении, бронежилет, оружие...

Конечно, это физически не очень удобно, непривычно. Трудно быть мобильным, быстро двигаться. Но я думал о том, как наши воины ежедневно в окопах, на передовой. Им точно намного тяжелее.

Партнером в фильме был Александр Зарубей, который имеет реальный опыт боевых действий. Как складывались отношения на площадке?

Александр прекрасный человек, прекрасный актер. Во время съемок хорошо подружились. Он рассказывал о своих операциях, рассказывал, как происходило на самом деле, делился опытом, как пользоваться оружием, подсказывал, как вести себя при встрече с врагом.

Это очень ценно, когда такой человек есть на площадке и не просто есть, а выполняет одну из главных ролей. Я чувствовал рядом плечо, которое поможет, подскажет и направит. Я очень благодарен ему.

Кроме того, на площадке были военные из подразделения ГУР "Кракен", консультировали группу, помогали.

Как сцены взрывов и масштабных сцен в фильме?

Не могу раскрывать эти места из соображений безопасности. Там была задействована пиротехника, каскадеры, большая техническая команда. Все было отработано до деталей. Было непросто морально, думал о том, что это вражеское железо разрушило не только здания, но и чьи-то жизни.

В конце смены меня поразила одна ситуация. Мы уже закончили съемки, прозвучала команда: "Стоп, смена закончена". И тут прибегает взволнованный парень с бутылкой воды и говорит: "Что надо помочь? Я увидел из окна, что горит, какие-то взрывы, что делать? Я готов!" Такой был на эмоциях. Мы еле его успокоили, объяснили, что это кино снимается. Просто это пиротехнические взрывы были и огонь. Меня это поразило. Он прибежал из своего жилого комплекса, а там не так уж и близко, чтобы оказать помощь. И за такими людьми будущее нашей страны.

Как вы восстанавливаетесь после съемок, после сложных дней, обстрелов, откуда черпаете ресурс?

Я не знаю, кто откуда черпает ресурс. Просто просыпаюсь утром, хорошо, что жив, и иду на работу, делаю то, что должен. Наверное, организм уже перестроился. Наша человеческая природа привыкает ко всему и мы уже привыкли к таким страшным вещам, как обстрелы, война в целом. К сожалению, мы адаптируемся. Но мы должны это делать, чтобы выжить. Сколько еще жить в войне - не известно. И так воспитывать так своих детей. Мы должны помнить о том, что возле нас всегда враг. Мы должны знать, на каком языке он разговаривает и что он в это вкладывает.

Один из российских идеологов войны недавно заявил, что в Киеве "большинство людей общаются на русском, ждут нас" и они будут бороться за этих людей.

Я понимаю, что некоторым трудно переходить на украинский, что они живут здесь и против России. Но они не понимают глубины языкового вопроса. Они закладывают почву для будущего конфликта. Внутреннего конфликта, во-первых. И возможно для новой войны в будущем.

Думаете, она неизбежно будет?

Если только Россия не развалится, то это будет неизбежная история. Как они этого не могут понять? Я не знаю.

Вы не впервые играете военного, а роли россиян вам предлагали?

Я даже на площадке всегда остро реагирую на их форму, даже прикасаться к ней как-то противно. Понимаю, что это коллеги, и кому-то надо играть москалей, но сам не могу, не готов пока.

Почему сейчас стоит делать такие фильмы о войне и почему стоит сериал "Крепость"?

Потому что это настоящая история о реальных людях, о первых днях обороны Харькова и о харьковчанах, которые отстояли свой город. Они сделали невозможное, чего от них никто не ожидал - остановили вражеское нашествие. Благодаря таким людям город сейчас живет.

Думаю, эта история важна для харьковчан, каждый в ней может узнать себя. Через художественное произведение, через эмоции, мы привлекаем внимание украинцев и мира, чтобы память о тех событиях не стиралась, чтобы люди не забывали своих героев.

Как-то бывший преподаватель нашего университета, а ныне военный, Мирослав Гай, с которым мы работали на одном корпоративе, привел мне такой пример.

Он сказал: "Не надо работать с теми, кто тебя слушает и так. Надо работать на тех людей, которые тебя не слушают, для них надо работать, чтобы получить их внимание". Так же и нам, с помощью искусства привлекать внимание к актуальным темам.

И в театре тоже меня так учили, если во время спектакля хотя бы один человек из всего зала что-то вынес, что-то понял, значит мы не зря выходили на сцену. Наша миссия - влиять на людей через художественные образы, через эмоции.

