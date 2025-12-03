Полномасштабная война кардинально изменила условия работы бизнеса: он сейчас живет в условиях постоянных изменений. На первый план выходит способность быстро адаптироваться и принимать решения, а ключевые вызовы сейчас касаются не технологий, а наличия квалифицированных кадров. Об этом на Human Capital Forum в Киеве рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

По ее словам, до войны в Метинвесте работало 113 тысяч человек, сейчас же - около 50 тысяч. "Мы потеряли почти половину бизнеса, но остаемся лидером среди промышленных компаний в Украине. И это все благодаря людям", - подчеркнула она.

Сейчас все HR-подходы компании приходится перестраивать, ведь ключевые вызовы сегодня - не о ресурсах и технологиях, а о наличии кадров. В Метинвесте открытыми остаются около 4 тысяч вакансий, а 15% персонала сейчас служат в ВСУ. Предприятия работают в Кривом Роге, Запорожье и Каменском - регионах, расположенных вблизи фронта, поэтому Метинвест особенно остро ощущает нехватку рабочих профессий: "Мы берем грузчика на должность подручного сталевара и переучиваем его", - говорит Петрук.

Продолжительность подготовки рабочих сокращена с 6-9 месяцев до 4-5, чтобы они быстрее могли работать самостоятельно. Растет и роль женщин в производстве: сегодня они составляют около 30% персонала и работают на технических и промышленных должностях - от крановщиц до водителей тяжелой техники. Поэтому трансформация бизнеса во время войны - это прежде всего трансформация подходов к работе с людьми: "Мы должны перестроить процессы так, чтобы в центре был человек", - подчеркнула эксперт.

Петрук отметила: компания адаптирует программы поддержки сотрудников с учетом продолжительности войны. "Люди уставшие и истощенные. Нам нужно давать им инструменты и ресурсы для поддержания продуктивной работы. Это забота о ментальном и физическом здоровье и программы поддержки ветеранов", - отметила она.

Метинвест обновил программу ментального здоровья, которая теперь включает психологические консультации для всех сотрудников и их семей, а также отдельный модуль для ветеранов. Компания также усиливает меры безопасности: все производственные площадки оборудованы укрытиями, включая те зоны, где производство не может останавливаться.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривень инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.

