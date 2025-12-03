'ПриватБанк' изменил цены на валюту: курс доллара и евро на 3 декабря

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 3 декабря, остался на прежнем уровне и составляет 42,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 49,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,90 гривни, а евро - по курсу 48,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался неизменным и составляет 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой 3 декабря также не изменился и составляет 49,51 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 3 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,33 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

По отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,18 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 13 копеек.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в конце ноября в Украине наблюдался повышенный спрос на валюту, однако официальный курс доллара в первый день зимы (42,27 грн/долл.) оказался ниже среднего курса прошлой недели (42,31 грн/долл). Она отметила, что за прошедшую неделю курс гривни к доллару почти не сделал резкого шага - были короткие колебания, но в целом изменение было небольшим.

