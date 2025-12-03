Вероятно, противовоздушную оборону Крымского моста пришлось ослаблять, чтобы компенсировать потери различных ЗРК из-за дроновых атак ВСУ.

Во временно оккупированном Крыму россияне "засветили" новейший "Панцирь-С1М", который, вероятно, сняли с охраны Крымского моста, и который, похоже, был вооружен гиперзвуковыми ракетами 57Е6М-Е.

Как сообщает военный портал Defense Express, новейший российский зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С1М", являющийся экспортной версией "Панцирь-СМ", заметили во время переброски по трассе, вероятно в Евпаторию или Саки.

Отмечается, что отличить "Панцирь-С1М" от "Панцирь-С1" довольно легко благодаря шасси КамАЗ-53958 и новой радиолокационной станции сопровождения, имеющей характерную квадратную форму. Ранее в Крыму уже замечали "Панцирь-С1М" - тогда он прикрывал Крымский мост.

Видео дня

"Вполне вероятно, что тот "Панцирь-С1М", который мы сейчас видим, - это тот самый, что был у Крымского моста, ведь их было изготовлено очень ограниченное количество, однако это лишь предположение. При внимательном рассмотрении фото можно увидеть, что "Панцирь-С1М", похоже, был снаряжен тубусами с ракетами с разной толщиной", - отмечают аналитики.

Две ракеты и разница между ними

Так, эксперты предположили, что на машине были установлены две разные зенитные ракеты. Меньшие - это, вероятно, стандартные 57Е6-Е, а большие - это, похоже, новейшие 57Е6М-Е. Они имеют скорость около 1700 м в секунду (5 махов), дальность в 30 км и работают по принципу Hit-to-kill.

В то же время 57Е6-Е имеет дальность в 20 км и максимальную скорость 1300 м/с. Для этих ракет даже декларировалась возможность перехвата баллистических ракет, а рекламировались они как гиперзвуковые. Чтобы достичь такой большой скорости, головная часть ракеты стала меньше, а разгонный блок значительно вырос в размерах.

Благодаря этому 57Е6-Е и 57Е6М-Е имеют примерно одинаковую длину, но из-за большей толщины ускорителя, похоже, пришлось увеличивать ширину тубуса.

Впрочем, отметили в Defense Express, это лишь предположение, ведь это вполне может оказаться артефактом камеры, из-за чего показалось, что тубусы имеют разные размеры.

"Если "Панцирь-С1М" действительно перебросили с Крымского моста, то это многое говорит о состоянии российской ПВО в Крыму. Вероятно, чтобы компенсировать потери различных ЗРК из-за дроновых атак, пришлось даже ослабить противовоздушную оборону Крымского моста, вокруг которого всегда было сконцентрировано огромное количество средств", - отметили аналитики.

В то же время "Панцирь-С1М" вроде бы также имеет возможность оборудоваться специально разработанными противодронными ракетами ТКБ-1055 (19Я6). Но, похоже, их выпуск так и не смогли наладить, из-за чего их до сих пор не заметно на российских "Панцирях".

Ситуция в Крыму

Как сообщал УНИАН, ранее в Крыму был успешно поражен ряд дорогостоящих военных объектов. В частности, украинские военные сожгли вертолет Ка-27 и несколько радиолокационных систем.

Кроме точных ударов по российским целям, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили потрясающее уклонение от ракеты из вражеского комплекса "Панцирь-С1".

