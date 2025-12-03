Серебро поднялось до максимума и пошло вниз: сколько теперь стоит металл

Отмечается, что серебро также поддержала волна спекулятивных денег.

Серебро резко выросло, достигнув рекорда, после чего снизилось в преддверии публикации ряда экономических данных по США. Инвесторы ожидают получить более четкое представление о состоянии американской экономики.

Издание Bloomberg пишет, что белый металл упал на 1,6%, после того как ранее достиг пика в 58,95 доллара за унцию или 1,9 доллара за грамм.

По данным биржи Investing, по состоянию на 9:37 по киевскому времени 3 декабря цены на серебро достигли отметки 58,61 доллара за унцию, или 1,89 доллара за грамм.

В ближайшей перспективе трейдеры учли в ценах снижение процентных ставок на предстоящем заседании Федеральной резервной системы США. Снижение ставок, как правило, благоприятно сказывается на золоте и серебре, которые не приносят процентного дохода.

Серебро также поддержала волна спекулятивных денег, полученных на ограниченности предложения. В прошлом месяце в Лондон поступил рекордный объем этого металла, что оказало давление на другие центры. Запасы на складах, связанных с Шанхайской фьючерсной биржей, недавно сократились до минимума за последние десять лет.

По данным Bloomberg, во вторник запасы биржевых фондов, обеспеченных серебром, выросли примерно на 200 тонн, что подчеркивает устойчивый интерес инвесторов к этому металлу. Это привело к тому, что общий объем запасов достиг максимального уровня с 2022 года.

Цены на металлы - последние новости

27 ноября цены на золото пошли вниз, хотя накануне драгоценный металл достиг почти двухнедельного максимума в 4162,99 доллара.

2 декабря медь отошла от рекордных максимумов из-за ослабления спроса в Китае в преддверии зимы, что может помочь смягчить надвигающийся дефицит.

