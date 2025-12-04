Песков заявил, что Москва будет придерживаться принципа тишины в переговорах по прекращению войны в Украине и ожидает от США того же.

Владимир Путин на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не отвергал план США по прекращению войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что во время переговоров был "рабочий процесс поиска компромисса".

"Нет, она (формулировка о том, что Путин отверг план) не будет правильной. Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера первый раз, и, опять же, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое и это нормальный рабочий процесс поиска компромисса", - заявил Песков.

В то же время он добавил, что Москва будет придерживаться принципа тишины в переговорах по прекращению войны в Украине и заявил, что надеется, что США поступят так же.

"Мы специально не будем ничего добавлять, есть понимание, что чем в большей тишине будут эти переговоры вестись, тем больше лучше будут результаты этих переговоров", — сказал он.

Песков также сказал, что россияне готовы встречаться с американцами "столько, сколько потребуется для достижения соглашения".

По его словам, телефонный разговор между лидерами России и США возможен в любой момент, но сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне.

Переговоры России и США - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера в Москве прошли переговоры российского диктатора Владимира Путина с переговорщикам из США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они длились около 5 часов и закончились безрезультатно.

Советник Путина Юрий Ушаков заявил, что территориальный вопрос является одним из важнейших для Москвы, но сторонам пока не удалось достичь компромисса.

При этом WP пишет, что вероятно, что Путин попытается вернуться к первоначальным 28 пунктам плана США, которые изменили украинцы.

