Актер поделился фотографией, на которой позировал с сестрой.

Известный украинский актер и главный герой 14-го сезона романтического шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк показал архивное фото с сестрой.

В своем Instagram звезда сериала "Поймать Кайдаша" опубликовал кадр из детства. На нем маленький Тарас позирует на камеру вместе с сестрой Ольгой, которая сегодня, 3 декабря, празднует свой день рождения. По случаю праздника актер решил публично обратиться к имениннице с поздравлениями.

"С днем рождения, самая родная моя! Столько у нас общего семейного тепла объединяет. И это прекрасно. Мечтай, конвертируй эти мечты в реальность своей жизни. Обнимаю! Я рядом", - подписал фото Цымбалюк.

Напомним, ранее Тарас Цыхоломбалюк рассказал, как его преследовала поклонница. По его словам, несколько месяцев под домом постоянно ждала девушка. Однажды они пообщались и актер отметил, что незнакомка просто тратит свое время и у них ничего не будет. Однако инициативность девушки его пугала.

