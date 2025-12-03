225 ОШП под командованием Героя Украины Олега Ширяева ("Сирко") остановил наступление россиян под Гуляйполем

225-й отдельный штурмовой полк (ОШП) под командованием Героя Украины Олега Ширяева ("Сирко") не дал российским оккупантам захватить Гуляйполе и продолжает отбивать их атаки.

За последние сутки враг 18 раз пытался прорвать оборону города, однако все попытки были неудачными. "Фронт держится благодаря людям, которые очень профессионально делают свою работу", - сказал о 225-й ОШП и его командире военный и блогер Кирилл Сазонов.

Известно, что полк был переброшен на участок обороны Гуляйполя с другого направления, когда ситуация на фронте приблизилась к критической. По данным аналитического проекта Deep State, оккупантам удалось инфильтрироваться на фланги и в тыл украинских подразделений.

"Весь ноябрь на этом направлении было невероятное давление. Россияне пытались взять Гуляйполе, чтобы открыть себе путь на Запорожье. В конце концов, одна из наших бригад не выдерживает и хаотично отступает. Оккупанты готовятся зайти в город", - отметил Сазонов.

Ситуацию удалось стабилизировать благодаря действиям 225 ОШП, который вместе с механизированной бригадой оперативно создал новый рубеж обороны.

Сазонов также напомнил, что 225 ОШП не впервые спасает ситуацию: "Так было под Авдеевкой, где 225-й держала "дорогу жизни" для нашей армии. Так было под Часовым Яром, где 225-й сдерживала россиян. Одними из первых зашли на Курщину. Командир 225-й ОШП, Герой Украины Олег Ширяев ("Сирко") ведет своих ребят железной рукой, демонстрируя готовность выполнять сложные задачи. Снова и снова".

Гуляйполе остается под контролем Сил обороны Украины.

Напомним, что ранее 225-й полк отметился освобождением населенных пунктов Андреевка и Кондратовка в Сумской области, Панковка Донецкой области, а также активными боевыми действиями на Курском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: