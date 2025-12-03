Ситуация крайне неблагоприятная для ВСУ.

Российских оккупантов удалось остановить на подступах к городу Гуляйполе в Запорожской области, но ситуация остается очень напряженной. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV.

"По состоянию на сейчас мы имеем информацию об остановке наступления российских войск на Гуляйполе. Но на подступах к этому городу, то есть они (россияне - УНАН) очень близко", - отметил он.

По его словам, там ситуация "крайне напряженная и неблагоприятная для ВСУ". При этом добавил, что, если враг перебрасывает туда дополнительные силы, то это означает, что они не отказались от попытки охватить город и в конце концов занять. Эксперт сказал, что у россиян была задача сделать это до конца 2025 года. "Поэтому мы можем ожидать, что они будут пытаться эту задачу выполнять и продолжать наступательные действия", - считает Попович.

Видео дня

По его словам, захват Гуляйполя будет означать дальнейшее продвижение врага в сторону Орехова и в сторону города Запорожье. Он добавил, что перспективы для украинского областного центра понятны, в частности, речь идет о возможности обстрела россиянами окрестностей города реактивными системами залпового огня (РСЗО).

Что происходит на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным украинского мониторингового проекта DeepState, в ноябре враг оккупировал 505 кв км украинской территории, что почти вдвое больше, чем в сентябре.

Наибольший успех враг имел в районе Гуляйполя - 40% всех продвижений. При этом на отрезок от Гуляйполя до Орехово приходится всего 16% штурмовых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: