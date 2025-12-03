Премьера нового фильма от режисера "Истории призрака" запланирована на весну 2026 года.

Кинокомпания A24 показала трейлер эпического психологического триллера "Мать Мария" (Mother Mary), главную роль в котором исполнила оскароносная Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Prada", "Отверженные", "Восемь подруг Оушена", "Одиссея").

Сюжет фильма вращается вокруг поп-иконы с псевдонимом Мать Мария, которая обращается к своему модельеру с просьбой сделать для нее особенной платье. Постепенно между двумя женщинами устанавливается связь за пределами привычной реальности.

Также в фильме сыграли Микейла Коул ("Черная пантера: Ваканда навеки", сериалы "Черное зеркало", "Мистер и миссис Смит"), Хантер Шефер ("Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", "Виды доброты", сериал "Эйфория"), Кайя Гербер ("Вавилон", сериалы "Американская история ужасов", "Палм-Рояль"), Джессика Браун Финдлей ("Мюнхен. На грани войны", сериал "Аббатство Даунтон"), Альба Баптиста ("Фанатик", сериал "Монахиня-воин"), певица FKA twigs ("Милый мальчик", "Ворон") и другие.

Видео дня

При этом сама FKA twigs, а также еще одна британская поп-звезда Charli XCX и американский композитор Джек Антонофф написали оригинальные песни для фильма.

Режисером ленты выступил визионер Дэвид Лоури ("История призрака", "Легенда о Зеленом рыцаре").

Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на весну 2026 года, вероятнее всего на апрель, однако точную дату релиза обещают объявить позже.

Вас также могут заинтересовать новости: