Он подчеркнул, что нереалистично, чтобы Россия продолжала войну еще 4-5 лет.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал главный предмет спора в мирных переговорах Украины и России, и сказал, от чего зависят сроки окончания войны.

В интервью Fox News он подчеркнул, что сейчас "идеальное время" для обеих стран, чтобы завершить войну. По его словам, США работают над урегулированием конфликта и стремятся помочь обеим сторонам преодолеть разногласия, однако решение о завершении боевых действий будут принимать Киев и Москва.

"В конце концов, все зависит от них. Если они решат, что не хотят завершать войну, война продолжится. Но мы попробуем ее закончить", - сказал он.

Рубио также заявил, что в настоящее время главным предметом спора является 20% территории Донецкой области, которые остаются под контролем Украины:

"Сейчас они буквально сражаются за территорию размером 30-50 километров, это примерно 20% оставшейся территории Донецкой области. Мы пытались выяснить, и я думаю, достигли некоторого прогресса, с чем украинцы могут смириться".

Сколько продлится война

Он также отметил, что администрация США не сможет бесконечно поддерживать Украину, сколько бы не длилась война.

"Некоторые считают, что наша политика должна заключаться в бесконечном финансировании Украины, сколько бы ни длилась война. Это нереалистично. Это не соответствует реальности. И этого не будет. Мы давно говорим, что такие масштабы невозможно поддерживать", - заявил Рубио.

При этом он подчеркнул, что нереалистично, чтобы Россия продолжала войну еще 4-5 лет.

"В какой-то момент этой войны Россия контролировала гораздо больше территорий Украины, чем сейчас. Если посмотреть на карту марта - апреля после вторжения и сравнить ее с картой сейчас, украинцы отбросили россиян сильно назад. Они уже достигли много из-за своей храбрости, смелости и того, как самоотверженно воюют, - сказал Рубио.

В то же время сейчас война превратилась в войну на истощение.

"К сожалению, россияне показывают готовность приносить в жертву 7 тысяч солдат в неделю ради своих целей", - сказал Рубио.

"ВВП Украины может превысить ВВП России"

Он отметил, что США сейчас пытаются понять, как можно закончить войну, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны могли это принять. И для этого нужно вести переговоры с обоими участниками конфликта.

"В этот процесс вовлечены некоторые нерациональные люди, считающие, что мы должны говорить только с Украиной и вовсе не вести переговоры с Россией. Однако невозможно завершить войну между Россией и Украиной, не ведя переговоры с Россией, и также следует учитывать позицию Киева", - отметил госсекретарь.

Он добавил, что гарантии безопасности в соглашении обезопасят украинцев от любых вторжений в будущем и это "позволит им не только отстроить свою экономику, но и процветать как страна".

"Теоретически, если делать все правильно, через 10 лет ВВП Украины может превысить ВВП России", — заявил Рубио.

Мирные переговоры - новости

Как писало WSJ, встреча РФ и США завершилась без достижения соглашения о прекращении войны. В России назвали переговоры "полезными" и "конструктивными", однако ключевой вопрос остается нерешенным.

В свою очередь Путин обвинил европейских лидеров в попытках затянуть войну, назвав недавно предложенные изменения в мирном плане США для Украины "абсолютно неприемлемыми".

