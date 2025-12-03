Кинокомпания Sony Pictures Entertainment показала новый трейлер из постапокалиптического фильма ужасов "28 лет спустя: Храм костей" (28 Years Later: The Bone Temple), который станет прямым продолжением фильма лета этого года.
Новый проморолик немного больше раскрывает детали ленты, которая выйдет в украинский прокат уже 15 января 2026 года.
"Расширяя мир, созданный Дэнни Бойлом и Алексом Гарландом в фильме "28 лет спустя", но переворачивая его с ног на голову, Ниа ДаКоста режиссирует фильм "28 лет спустя: Храм костей". В продолжении эпической истории доктор Кэлсон оказывается в шокирующей новой связи – последствия которой могут изменить мир, каким он является, – а встреча Спайка с Джимми Кристалом превращается в кошмар, от которого он не может убежать. В мире Храма костей зараженные больше не являются самой большой угрозой для выживания – бесчеловечность выживших может быть еще более странной и ужасной", – звучит официальный синопсис к фильму.
Как видно из трейлера, в сиквеле из предыдущей части к главным ролям вернутся Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Английский пациент", "King's Man: Начало", "Меню"), Альфи Уильямс (сериал "Темные материи"), Джек О'Коннелл ("Непокоренный", "Эми Уайнхауз: Back To Black", "Грешники", сериал "Северные воды"), Чхи Льюис-Парри ("Гладиатор II", "Крейвен-охотник") и вероятно Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд", "Каскадер", "Носферату"), хотя персонаж последнего в ролике показан не был.
В отличие от предыдущего фильма, создатель франшизы "28 дней спустя" Дэнни Бойл, в "28 лет спустя 2" выступил лишь как продюсер. Вместо него на этот раз за постановку фильма отвечала Ния ДаКости – режиссер успешного хоррора "Кэндимен" и провального супергеройского экшна "Марвелы". При этом сценарий к обоим фильмам написал Алекс Гарленд, также автор сценария к "28 дней спустя" и режиссер фильмов "Ex Machina", "Аннигиляция", "Мужской род", "Восстание штатов" и "Боевые действия".
Франшиза "28 дней спустя" – что известно
Первый фильм франшизы "28 дней спустя" от режиссера Дэнни Бойла по сценарию Алекса Гарленда вышел в 2002 году. Главную роль в нем исполнил Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер", "Начало", "Дюнкерк", "Пекло", сериал "Острые козырьки"). При этом сам Бойл не исключал возвращения Мерфи в трилогии "28 лет спустя" (да, после "Храма костей" планируется еще один фильм, который также снимет Бойл по сценарию Гарленда).
Но до этого еще был фильм "28 недель спустя" 2007 года с Джереми Реннером (франшиза "Мстители", "Повелитель бури", "Город"). Его снял Хуан Карлос Фреснадильо ("Интакто") по собственному сценарию. Он кардинально отличался от первого фильма, но также получил положительные оценки критиков.