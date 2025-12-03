Кирилл ранее говорил о желании встать на защиту Украины.

Украинский актер, сыгравший в фильме "Песики", и звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин мобилизовался в ВСУ.

Как отмечает портал "Комментарии", вчера, 2 декабря, 31-летнего артиста доставили в Святошинский территориальный центр комплектования. Там он прошел военно-врачебную комиссию.

"Его отобрали в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины", - отмечает издание.

К слову, сам Ганин пока официально не комментировал эту новость. Известно, что ранее актер говорил о желании стать на защиту нашей страны. По его словам, он дважды пытался пойти на фронт, однако военкомат отклонял его заявку. Причиной отказа было то, что Кирилл приносит больше пользы в информационном поле, собирая донаты на нужды бойцов.

Что известно о Кирилле Ганине

Кирилл родился в Киеве. Получил известность благодаря ролям в сериалах "Громада", "СуперКопи" и "Танька і Володька". Ганин также был капитаном команды "НОС" в шоу "Лига Смеха". В этом году он сыграл в комедийном фильме "Песики" вместе с Лесей Никитюк.

