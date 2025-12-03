В минобороны РФ отчитались, что в ночь на среду якобы сбили 102 украинских дрона.

Ночью беспилотники ударилипо нефтебазе в Тамбовской области. Также обломки дрона повредили резервуары с топливом в Воронежской области.

Как сообщил в телеграм-канале тамбовский губернатор Евгений Первышов, украинские беспилотники в ночь на 3 декабря атаковали нефтебазу, в результате падения обломков на нефтебазе возник пожар.

Кроме того, ночью беспилотники также атаковали и Воронежскую область. Это подтвердил губернатор Александр Гусев.

Видео дня

По его данным, четыре дрона были сбиты, обломки одного из них незначительно повредили несколько резервуаров с топливом, но они якобы не загорелись.

В минобороны РФ отчитались, что в ночь на среду средствами противовоздушной обороны якобы были перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотника.

Удары по российским НПЗ

В ночь на 30 ноября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Кроме того, в Ростовской области после атаки БпЛА остановила работу котельная и начался пожар на промышленном объекте.

Тогда сообщалось, что на территории Славянского НПЗ в результате атаки была повреждена газовая труба.

А 28 ноября украинские морские дроны Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ. После попаданий оба танкера получили большие повреждения, которые вывели их из эксплуатации.

Вас также могут заинтересовать новости: