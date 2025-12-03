В компании говорят об "идеальном" продукте, но в сети предполагают, что причина в маленьком тираже устройства.

Samsung представил Galaxy Z TriFold - самый необычный и технологически продвинутый смартфон компании. Но при всей футуристичности устройства, внутри у него стоит не флагманское железо.

Вместо нового Snapdragon 8 Elite Gen 5 Samsung поставила прошлогодний Snapdragon 8 Elite for Galaxy. По словам вице-президента Samsung MX Кана Мин-сока, решение приняли ради "идеальной проработки продукта", для TriFold было важнее стабильность и "высокая степень готовности", а не самая свежая платформа.

Однако, возможно, причина в другом. Как пишет Wccftech, Galaxy Z TriFold выходит ограниченным тиражом, по оценкам, всего около 100 тысяч штук. Массового спроса не будет не будет, а значит, и скидки на компоненты Samsung не получает.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 обходится производителям примерно в 280 долларов за чип, а модель предыдущего поколения - около 220 долларов. На маленькой партии разница превращается в миллионы, и получается, что Samsung экономит около 6 миллинов долларов только на процессорах, если брать оценочные объёмы.

