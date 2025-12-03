Это комнатное растение очень неприхотливо и с ним смогут справиться даже новички.

Это небольшое комнатное растение очищает воздух и неприхотливо в уходе.

Как пишет издание Southernliving, им нужен яркий рассеянный свет и влажная, хорошо дренированная почва.

Как часто следует поливать хлорофитум

Это комнатное растение не слишком требовательно к температуре или типу почвы и не требует большого количества удобрений. Благодаря мясистым корням, запасающим воду, оно может переносить нерегулярный или частый полив.

Эти растения не любят заболоченную почву и могут загнить корнями, поэтому лучше не поливать их слишком часто. Вместо того, чтобы придерживаться строгого графика полива, лучше поливать их, когда верхний слой почвы высохнет на 2-5 см. На продолжительность полива влияют такие факторы, как температура, освещенность, размер горшка, тип почвы.

Перед поливом проверьте влажность почвы, чтобы определить, нуждается ли растение в поливе. Для этого засуньте палец в верхний слой почвы на глубину 2,5-5 см и поливайте только если он сухой. Если почва все еще влажная, подождите пару дней и проверьте снова. Хлорофитумы растут быстро, поэтому в период вегетации вам может потребоваться поливать чаще, примерно раз в неделю.

В прохладную или влажную погоду вам может потребоваться уменьшить частоту полива. Это может быть реже, чем раз в неделю.

Какие факторы влияют на полив

Есть несколько факторов, которые могут влиять на частоту полива. Яркий свет, низкая влажность и высокая температура могут привести к более быстрому высыханию почвы, требуя более частого полива.

Если ваше растение в большом горшке, вам, возможно, не придется поливать его часто. Большие горшки вмещают больше почвы, дольше сохраняют влагу и дольше высыхают. Выберите горшок примерно на 2,5-5 см больше корневого кома, чтобы лишняя почва не оставалась влажной слишком долго. Хорошо дренированная почва, например, универсальная почвенная смесь, позволяет отводить лишнюю воду, в то время как бедная или плотная почва дольше удерживает влагу.

Время года также влияет на качество полива. Поливайте растение чаще весной и летом, когда оно активно растет. Сократите полив осенью и зимой, когда рост замедляется и растение переходит в период покоя.

Как поливать хлорофитум

Коричневые кончики листьев - распространённая проблема хлорофитумов. Это вызвано не недостатком воды или избытком солнца, а химическими веществами в водопроводной воде, такими как фтор и хлор. Чтобы предотвратить это, используйте дистиллированную или дождевую воду.

Поливайте растение тщательно сверху или снизу. Сверху поливайте почву до тех пор, пока вода не вытечет из дренажных отверстий. Чтобы поливать снизу, поместите горшок в поддон с водой, пока верхний слой почвы не станет влажным.

Слишком много воды

Вы поливаете растение слишком часто, если заметили желтеющие или вялые листья, увядание, размокание почвы, неприятный запах или грибных мошек, которых привлекает влажная почва.

Избыток влаги также может привести к гниению корней, которые становятся коричневыми и мягкими. Если вы подозреваете, что переувлажняете, выньте растение из горшка и осмотрите корни. Обрежьте пораженные корни ножницами и пересадите в свежую, хорошо дренированную почву. Вы можете добавить перлит для улучшения дренажа почвы. Дайте почве немного просохнуть между поливами.

Недостаток воды

Если растение не получает достаточно воды, вы можете заметить бледные, вялые или увядающие листья или побуревшие кончики. Верхний слой почвы также будет сухим. Если растение постоянно недополучает воды, вы можете заметить замедление роста. Проверяйте почву растения каждую неделю и поливайте, когда верхние 5 см просохнут.

