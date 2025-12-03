'Генерал Черешня': ВСУ получат обновленный дрон-убийцу 'Шахедов'

Комплекс способен уменьшать активность вражеских дронов более чем на 80%.

Украинская компания "Генерал Черешня" представила обновление своего флагманского дрона-перехватчика - "Генерал Черешня AIR Pro" - с фокусом на еще большую скорость и результативность в небе. Как отметили в компании, дрон уже кодифицирован и допущен к эксплуатации в Силах безопасности и обороны Украины, а также продемонстрировал свою эффективность на горячих направлениях фронта.

Отмечается, что новый дрон демонстрирует скорость более 200 км/ч, что позволяет эффективно перехватывать широкий спектр вражеских целей - Mavic, Молния, ZALA, Supercam, Орланы, Ланцеты, Герани и их модификации.

Ключевые характеристики

Отмечается, что в контролируемом секторе комплекс способен уменьшать активность вражеских дронов более чем на 80%.

Основные технические показатели:

Скорость: более 200 км/ч

Продолжительность полета: до 35 минут

Видимость цели в дневное время: до 1500 м

Полезная нагрузка: до 0,8 кг

Максимальная высота полета: до 0,8 кг: 6,8 км

"Генерал Черешня AIR Pro сохраняет одно из ключевых преимуществ предыдущей модели - лучшее соотношение стоимости и результативности на рынке. Один дрон стоимостью 47900 грн способен сбить вражеский летательный аппарат стоимостью более $300 000", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский дрон "Генерал Черешня AIR" только за август нанес поражение 574 вражеским беспилотникам. В этот перечень входят как и российские дроны самолетного типа (ZALA, Ланцет, Орлан и т.д.) так и дроны-коптеры.

