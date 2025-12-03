По словам эксперта, последнее заявление Путина лишь доказывает это.

Россия не имеет отдельной цели на каждом направлении, ведь она воюет не за отдельные куски украинской территории, а за полную победу в этой войне. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире "Киев24".

"А когда ты воюешь за полную победу, где, собственно, твоей целью является ликвидация государства Украина, а эта цель никуда не исчезала, никогда россияне от нее не отступали, в таком случае, любой участок фронта для тебя является одинаковой целью и ты оцениваешь только то, где сейчас у тебя лучшая обстановка и возможность подвинуть врага, то есть нас", - подчеркнул эксперт.

По его словам, последнее заявление российского диктатора Владимира Путина о расширении буферной зоны на территории Украины лишь подтверждает это.

Видео дня

"Если у кого-то по этому поводу были какие-то сомнения, то свежее заявление Путина не оставляет никаких сомнений. Пока месяц времени ведутся якобы разговоры о переговорах, Владимир Владимирович расставил все по местам. Он буквально сейчас дал команду создать буферную зону, то есть, иначе говоря, расширить оккупированную территорию, еще в трех областях, а именно Харьковской, Черниговской и Сумской", - отметил Дикий.

Война в Украине - последние новости

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, когда возможно завершение войны в Украине. По его словам, сейчас главным предметом спора являются 20% территории Донецкой области, которые остаются под контролем Украины.

"Сейчас они буквально бьются за территорию размером 30-50 километров, это примерно 20% оставшейся территории Донецкой области. Мы пытались выяснить, и я думаю, достигли некоторого прогресса, с чем украинцы могут смириться", - отметил Рубио.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, будет ли новогоднее перемирие в войне против Украины. Он отметил, что российские власти не планируют его инициировать.

"Пока об этом речь не шла, сейчас идет другой совсем процесс", - добавил Песков.

Вас также могут заинтересовать новости: