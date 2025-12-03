Ожидалось, что Покровск упадет в 2024 году, но этого не произошло.

18-месячная битва за Покровск показывает состояние РФ и Украины в этой войне. Москва способна постепенно продвигаться, неся огромные потери. Но эта битва также истощила и Киев, последствия чего видны в других регионах, пишет The Guardian.

Журналисты отмечают, что Покровск был стратегически важным городом еще до начала полномасштабного вторжения, в частности из-за своей шахты коксующегося угля. Однако уже в 2022 году люди начали покидать город. Тогда Силам обороны удавалось удерживать линию фронта в этом регионе в районе Авдеевки.

Стабилизация фронта тогда сделала Покровск стратегически важным городом. В частности, наличие железной дороги позволило сделать его распределительным центром региона, а дороги - основным транзитным сообщением между Днепром и Краматорском.

Однако ситуация начала меняться летом 2023 года. А после падения Авдеевки в 2024 году изменения стали впечатляющими. В течение следующих полгода РФ удалось относительно быстро дойти до расстояния в 11 километров от Покровска. И тогда ожидалось, что город падет за несколько недель, но этого не произошло.

Журналисты отмечают, что частично этот регион удалось успокоить благодаря операции Сил обороны в Курской области. Поэтому РФ, не имея возможности зайти в сам город, начала попытки окружить его.

Позже россияне сосредоточились на выявлении и уничтожении украинских экипажей беспилотников FPV. Эту задачу возложили на подразделения беспилотников Rubicon. Из-за чего ротация и эвакуация раненых становились все более опасными, что истощало защитников. Недостаток украинской артиллерии еще больше ослаблял оборонительные позиции.

Уже в октябре российские войска начали проникать группами по несколько человек к самому городу. Чтобы избежать атак дронов, РФ использовала дождь и туман. Главной целью России было полностью окружить город, однако рейд украинских спецназовцев в конце октября разблокировал путь отхода.

Между тем, возможно, из-за упорной длительной обороны Покровска, у Украины возникают проблемы в других городах. В частности РФ двигает фронт неподалеку Гуляйполя, что в Запорожье, где за ноябрь россиянам удалось продвинуться почти на 10 километров.

"Украина находится в очень сложном положении, хотя она большая страна и только медленно теряет территории. Между тем, даже если Россия продолжит наступление, непонятно, в какой степени ее гражданское население в будущем будет мириться с количеством вербованных и убитых", - отмечает Ник Рейнольдс, аналитик сухопутных войск из аналитического центра Королевского института объединенных служб.

Он отметил, что на фоне постоянных российских ударов, уровень разрушений Покровска привел к тому, что город потерял свое стратегическое значение. Поскольку количество населения здесь сокращено, промышленность разрушена, а пути снабжения перенаправлены. Зато Покровск стал кровавым знаком возобновления мирных переговоров.

"Существуют достаточно весомые военные аргументы в пользу того, чтобы Украина отдала часть территории. Но с политической точки зрения Украина осознает, что отказ от территории не обязательно остановит войну. Отказ от территории будет означать продолжение тех же боев на другой местности", - добавил Ник Рейнольдс.

Ситуация в районе Покровска: что известно

Ранее о продвижении РФ в Покровске сообщали аналитики DeepState. Кроме того, по их данным, россияне имели успехи и в соседнем городе Мирноград.

Между тем в НАТО заявили, что российские оккупанты сейчас контролируют около 95% Покровска. Отмечается, что сейчас Украина проводит организованный отвод своих войск из Покровска. Впрочем, в городе продолжают оставаться украинские силы.

