Среди изменений в бюджет предусмотрено двухэтапное повышение заработной платы учителям.

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада должна принять во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2026 год. Профильный комитет рекомендовал законопроект к принятию парламентом.

Как сообщила председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, после многочисленных консультаций сегодня должно состояться голосование за главную смету страны в зале парламента.

Основными изменениями, которые Пидласа предлагала учесть в решении комитета, являются:

добавить местным бюджетам 4% от НДФЛ (до 64%) и установить целевое направление этих дополнительных средств на проведение расчетов за энергоносители и на погашение задолженности по разнице в тарифах на энергоносители;

соответственно исключить субвенцию на разницу в тарифах, которая предусматривалась в сумме 15,2 млрд грн, чтобы сбалансировать уменьшение доходов госбюджета;

добавить 1 млрд грн на закупку оружия и военной техники Министерством обороны. Эту сумму можно снять с программы "военного резерва";

добавить 244 млн грн Бюро экономической безопасности (снять с Резервного фонда).

"Остается повышение заработной платы учителей: с 1 января - на 30% и 1 сентября - еще на 20% без каких-либо изменений в подходах к оплате труда учителей. В то же время, предлагается добавить 4,8 млрд грн на программу престижности труда педагогических работников, чтобы иметь возможность рассмотреть дальнейшее увеличение зарплат учителей в течение года", - отметила Пидласа.

Позже народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Бюджетный комитет рекомендовал бюджет на 2026 год ко второму чтению.

В свою очередь глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что в проекте бюджета предусмотрели повышение зарплат учителям.

"Предварительно в бюджете 2026 удалось дожать учет правки о повышении зарплат учителям", - написал он в Telegram.

Как уточнил Гетманцев, в финальной версии документа удалось повысить минимальные зарплаты учителей до 26 тысяч без дополнительной нагрузки на бюджет.

Бюджет-2026 - последние новости

15 сентября правительство приняло проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 4,8 трлн гривен (что на 415 млрд гривен больше нынешних), доходы - 2 трлн 826 млрд грн (+ 446,8 млрд грн). Дефицит бюджета прогнозируется на уровне до 18,4% от ВВП. Потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн.

22 октября Верховная Рада проголосовала за проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Тогда министр финансов Сергей Марченко отметил, что сектор безопасности и обороны остается основным приоритетом, и эти расходы будут обеспечены в полном объеме.

