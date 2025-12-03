Издание отметило, что попытки США выступить посредником в урегулировании между РФ и Украиной в течение года напоминали дипломатический "день сурка".

Вчера американская делегация встретилась с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле для важных переговоров по обновленному мирному плану по Украине, к которому Белый дом относится "весьма оптимистично".

Как пишет The Washington Post (WP), в состав американской делегации впервые вошел зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Переговоры продолжались почти пять часов. Однако, как заявил по их итогам Юрий Ушаков, главный помощник Путина по внешней политике, "никаких компромиссов не достигнуто, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется".

"Мы обсуждали не конкретные формулировки или решения, а суть. Обе стороны видят большие перспективы сотрудничества",- сказал он и добавил, что переговоры были "конструктивными, очень полезными и содержательными".

Визит в Москву является частью возобновления усилий США с новым мирным предложением. "Администрация настроена очень оптимистично", - заявила в преддверии встречи пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

А украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что ожидает отчета от Уиткоффа и Кушнера после их переговоров с Путиным.

Сам Путин в это время еще раз заявил, что его войска захватили ключевой украинский город Покровск. Попутно он обвинил европейских лидеров в "препятствовании" предложениям Трампа и в том, что они "на стороне войны".

Встреча с украинской делегацией

В выходные Уиткофф, Кушнер и госсекретарь Марко Рубио провели переговоры во Флориде с высокопоставленным представителем украинских силовиков. После этого обе стороны заявили, что предстоит еще проделать значительную работу.

"Это деликатный вопрос. Это сложно", - заявил Рубио после многочасовых переговоров с украинскими официальными лицами.

Издание отметило, что в понедельник Зеленский посетил Париж, чтобы заручиться поддержкой европейских лидеров. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "сегодня нет окончательного мирного плана, о котором можно было бы говорить", и повторил, что любые территориальные решения должен принимать Киев.

Директор по Европе консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман считает, что переговоры с Макроном и другими европейскими лидерами "направлены на демонстрацию европейской поддержки позиции Киева".

Он добавил, что "быстрое прекращение огня остается маловероятным, несмотря на продолжающиеся переговоры под руководством США", поскольку ожидается, что РФ и Украина "продолжат маневрировать в поисках выгодных условий прекращения огня, которые будут неприемлемы для другой стороны".

Почему переговоры зашли в тупик

"До сих пор сделка, на которую могла бы согласиться Москва, была неприемлема для Киева, и наоборот, что поставило в тупик переговоры относительно того, как положить конец войне", - констатировало издание.

Журналисты рассуждают, что попытки США выступить посредником в урегулировании между РФ и Украиной в течение года напоминали дипломатический "день сурка" - цикл, в котором каждый всплеск активности заканчивался отказом Кремля уступить его максималистским требованиям.

"Сейчас администрация Трампа, у которой, мягко говоря, непростые отношения с Зеленским, стремится воспользоваться растущими проблемами Киева, чтобы возобновить переговоры на условиях, более выгодных для Москвы", - заявила отметила эксперт Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая.

"Текущие переговоры приобрели иной тон. Учитывая нежелание Запада вступать в войну на стороне Украины, разговор теперь сосредоточен на вопросе о том, какую цену Киев будет вынужден заплатить за прекращение боевых действий", - считает аналитик.

Один из американских чиновников на условиях анонимности заявил WP, что обеспокоен тем, что Кремль отправит Уиткоффа обратно "с контрпредложением, с которым тот облажается и представит как выгодную сделку".

"А россияне сделают это, чтобы этот мучительный процесс не прекращался", - считает он.

Источник издания добавил, что еще более вероятно, что Путин попытается вернуться к первоначальным 28 пунктам, которые изменили украинцы.

"И тогда все просто развалится", - констатировал чиновник.

