Речь идет о кладбище в станице Бакинской.

Кладбища ЧВК "Вагнер" в Российской Федерации продолжают увеличиваться. За два месяца только в станице Бакинская Краснодарского края появились сотни новых могил.

"На кладбище "вагнеровцев" в Бакинской вырыты сотни новых могильных ям, свидетельствуют спутниковые снимки Maxar. Расширение отчетливо видно по сравнению с изображением двухмесячной давности", - написал журналист The New York Times Кристиан Триберт в Twitter.

Также он опубликовал снимки, подтверждающие его слова.

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Потери ЧВК "Вагнер" в войне против Украины - что известно

Евгений Пригожин поставлял "пушечное мясо" на войну против Украины. Замглавы минобороны Анна Маляр заявила, что на востоке в штурмовых отрядах "вагнеровцев" и других российских подразделениях потери достигают отметки 80%.

В США подсчитали, что за год войны "вагнеровцы" потеряли ранеными и убитыми более 30 тысяч человек, из них более 4 тысяч уничтожили с середины декабря 2022 года. При этом из них около 90% - российские заключенные.

На этом фоне стала появляться информация о новых кладбищах в России, которые разрастаются бешеными темпами. Демограф Алексей Ракша считает, что в РФ "скрытая" смертность близка к потерям армии РФ в Украине, которая составляет примерно 3,5–4 тысячи человек в месяц, но реальная цифра может достигать 7–9 тысяч.

Погибших наемников так много, что некоторые местные власти в РФ оказываются представлять место для кладбища. Так, на прошлой неделе появилась информация, что власти Краснодарского края запретили хоронить "вагнеровцев" в станице Бакинская.

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