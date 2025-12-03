Эти запахи удивительно эффективно отучают кошек ходить в туалет там, где им не следует.

Иногда коты в доме начинают использовать вместо лотка совершенно неподходящие места – включая мебель, и кажется, что отучить их от такой привычки довольно сложно. Однако, как пишет портал Catster, определённые запахи могут помочь вашему коту вернуться к лотку без ругани или стресса. Эксперты назвали 6 запахов, которые удивительно эффективно отучают котов ходить в туалет там, где им не следует.

1. Лаванда: спокойствие и отпугиватель для котов

Коты чрезвычайно чувствительны к запахам, и сильный цветочный аромат лаванды может быть для них невыносимым. Лаванда не только отпугивает котов, но и обладает успокаивающим эффектом, что может снизить количество стрессовых ситуаций.

2. Мята перечная: освежает и отпугивает

Это запах, который кошки не переносят. Размещение горшка с мятой перечной рядом с местами, которые любит ваш кот, может незаметно подтолкнуть его к тому, чтобы он переместился в другие места.

Важно: не используйте эфирные масла или ароматизированные средства с мятой перечной, так как они очень токсичны для котов. Использование самого растения безопасно и эффективно.

3. Эвкалипт: острый и эффективный

Эвкалипт обладает сильным мятным ароматом, который не нравится котам. Его свежий, слегка сладковатый аромат делает его идеальным для самодельных спреев, которые отпугнут вашего питомца от диванов, ковров и любых других "запретных" зон в доме.

Эвкалипт также обладает антибактериальными свойствами, что делает его отличным дополнением для мест, требующих дополнительной уборки.

4. Кофе: освежите своё пространство

Чувствительные носы котов остро реагируют на кофейную гущу или зёрна. Просто положите небольшой мешочек рядом с мебелью, чтобы отпугнуть кота. Некоторые владельцы котов даже рассыпают использованную кофейную гущу вокруг проблемных мест, только убедитесь, что ваш кот её не проглотит. Помимо того, что кофе отпугивает котов, он также может быть естественным дезодорантом для мест, где может сохраняться запах.

5. Уксус: сила двойного назначения

Уксус не только очищает кошачью мочу, но и может предотвратить будущие неприятности! Его резкий, кислый запах неприятен котам, поэтому лёгкое нанесение на поражённые поверхности поможет отпугнуть их. Разбавляйте уксус водой для тканевых или деревянных поверхностей, чтобы избежать повреждений.

6. Цитрусовые: природный репеллент для котов

Лимонную, лаймовую и апельсиновую цедру можно положить в носки или небольшие мешочки и разложить вокруг проблемных мест. Это не только отпугнёт кошек, но и наполнит дом свежим, натуральным ароматом. Вы также можете сделать цитрусовый спрей своими руками, замочив цедру в воде, процедив и слегка распылив её на проблемные места. Только избегайте попадания спрея прямо на кота.

При этом, хотя запахи могут помочь вашему питомцу вернуться к лотку, устранение первопричины не менее важно. Убедитесь, что лоток чистый, доступен и не вызывает стресса.

