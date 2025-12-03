Андрей отметил, что российский режиссер уговаривал его принять участие в съемках.

Украинский актер театра и кино, звезда сериала "Женский доктор" и фильма "Киборги" Андрей Исаенко рассказал, как отказался играть в российской ленте.

В 2015 году он получил предложение от российского режиссера сыграть "хо*ла Колю". Но Андрей сказал свое категорическое "нет".

"Я когда-то отказался с россиянами работать. Мне лично звонил Андрей Смирнов. Это был 2015 год, уже была война с Россией, а они почему-то решили меня уговорить сыграть какого-то х*хла Колю. Я сразу ответил: "Нет, я не буду этого делать". А он мне решил позвонить, уговорить. Я снова сказал, что не буду такое играть", - рассказал Исаенко в проекте "33 питання від Люкс ФМ".

Актер отметил, что его отказ не сразу поняли. Поэтому он начал приводить другие аргументы.

"Говорю, давайте возьмем оценку общества. Я сейчас еду к вам сниматься, а через месяц в Украине происходит премьера "Киборгов", где я сыграл украинского героя, который воюет с Россией. А я у вас там играю. Вот как на меня отреагирует наш народ? Если вы не понимаете уже моих личных убеждений, то просто оцените это с точки зрения маркетинга. И все, он перестал мне звонить", - вспомнил Андрей.

