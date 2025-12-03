Продать доллар можно в среднем по курсу 42,10 грн, а евро - 48,95 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 3 декабря, вырос на 5 копеек и составляет 42,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,10 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 49,53 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,95 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,36 грн/евро, а курс продажи - 49,16 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 3 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,33 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

По отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,18 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 13 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что давление на гривну усиливается. Он прогнозирует, что курс доллара в ближайшее время будет тянуться к уровню в 42,75-43 грн, при этом не исключено движение к 44-45 грн/долл. на конец года. Наличный евро, по прогнозу эксперта, будет находиться в диапазоне 48,5-49,5 грн.

