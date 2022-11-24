По его версии, это произошло в Кременной Луганской области.

Глава Республики Коми Владимир Уйба рассказал "невероятную" историю о том, как 6 раз "уклонился" от HIMARS в Кременной Луганской области.

Во время одного из выступлений российский чиновник выдал, что украинские воины шесть раз ударили по HIMARS по колонне с экипировкой для оккупантов, в составе которой якобы он ехал.

"Мы вчера пока перемещались, по нам шесть раз ударили HIMARS. Шесть раз. Мы же ехали... У нас два автобуса больших, набитых обмундированием и два джипа, на которых мы ехали. По нашей колонне шесть раз HIMARS били, потому что мы - цель такая нарядная", - сказал фантазер из РФ.

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Курьезы оккупантов: самое интересное

Российские оккупанты крайне часто попадают в курьезные ситуации на фронте. Ранее в оккупированном Херсоне двое российских захватчиков устроили разборки в кузове тентованного военного грузовика. Один из россиян получил на орехи просто на фоне "патриотического баннера".

Недавно появилось видео того, как российские оккупанты в панике бегут от контрнаступления украинских воинов в Херсонской области. Части из них удается переправиться на левый берег Днепра. "Русские идут", - комментировал кадры активист Сергей Стерненко.

На освобожденных территориях юга одна из местных рассказала, как российский оккупант требовал у нее код от мультиварки думая, что это сейф. При этом захватчик угрожал украинке автоматом.

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