Захватчики спешно бежали от контрнаступления ВСУ.

Российские оккупанты в панике бегут от контрнаступления украинских воинов в Херсонской области. Части из них удается переправиться на левый берег Днепра.

Российские пропагандисты показали, как "вторая армия мира" убегает с правого берега по обустроенной переправе. При этом голос за кадром комментирует, что россияне еще используют паромы, но ими спасают только технику, а не личный состав.

На кадрах видно, что оккупанты с вещами движутся по переправе возле Антоновского моста небольшими группами.

Видео дня

Украинский активист Сергей Стерненко в шутку прокомментировал видео: "Русские идут".

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, вместе с этим россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

Украина пока не видит признаков того, что враг решил проститься с областным центром без боев, отметил после заявления генерала Суровикина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Кроме того, по словам министра обороны Алексея Резникова, России понадобится не менее недели для вывода войск По его данным, в Херсоне и области находится примерно 40 тысяч оккупантов.

В Генштабе, в свою очередь, подтвердили освобождение 12 населенных пунктов, отметив, что враг продолжает минирование дорог и гражданской инфраструктуры, а также дооборудование системы оборонительных рубежей.

По мнению западных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.

По данным Генштаба, на фоне успехов ВСУ на юге враг атаковал украинских защитников одновременно на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Обстреливали позиции ВСУ и на Новопавловском и Запорожском направлениях.

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