Сеть рассмешила очередная история о слабости оккупантов к мародерству.

Российский оккупант требовал у женщины на юге Украины код от мультиварки, думая, что это сейф. При этом захватчик угрожал украинке автоматом.

Очередную историю о мародере-оккупанте опубликовал Telegram-канал "Одесса. Официально" и назвал ее "Код от мультиварки".

Жительница юга Украины рассказала, что оккупант ворвался в ее дом и сразу же удивился увиденному шкафу-купе: "Заходит в комнату, а там шкаф-купе: открывает автоматом, другая дверца – раз, и закрылась. Он такой: "Ух, ты!".

Затем российский захватчик зашел на кухню и увидел мультиварку. Он подумал, что это - сейф, поэтому потребовал код:

"Код скажи! Скажи код сейфа!" А я не понимаю, что он хочет… Аа, поняла, говорю: "Это называется "мультиварка", понимаешь".

Украинка говорит, что по таким историям уже можно сочинять анекдоты о российских захватчиках.

Что воруют оккупанты в Украине

Ранее СБУ опубликовала перехват, согласно которому разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично Владимир Путин, поэтому там кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются.

Еще в начале апреля украинская разведка сообщала, что в беларуском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом.

В июне 2022 года одного из российских оккупантов нашли в обнимку с бойлером. Воруют путинские военные и украинскую военную форму, берцы ВСУ.

Также медиапространство всколыхнула новость о российском солдате, впервые увидевшем в украинском доме унитаз.

А в одном из радиоперехватов СБУ мать восхищается своим сыном-грабителем и переживает, не отберут ли у него украденное имущество украинцев.