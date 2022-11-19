Впрочем, 17 другим захватчикам не повезло.

Оккупант заявил, что украинские воины выпустили 12 снарядов к HIMARS по базе россиян. Ему якобы удалось не только выжить, но и отбить обломок рукой.

"Удивительную" историю захватчик рассказал российским пропагандистам. По его словам, здание полностью разрушено, пострадало 17 оккупантов. Впрочем, он не уточнил, ранены или ликвидированы эти захватчики.

По версии оккупанта-фантазера, он четко видел обломок от HIMARS, который якобы летел прямо в него. Оккупант убеждает, что этот обломок был большим.

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"Он уже на подлете меня резанул. Получается, если бы нас не защитил УРАЛ с БК, меня бы разорвало на куски. Ну и траектория полета - я присел, поднял руку, он у шеи прошел. Полностью перебито нервы, оторвана мышца. Боли не чувствую, ничего не чувствую... Не пойму вообще, как я выжил", - заявил оккупант-фантазер.

Захватчик говорит, что забрал себе этот обломок, а потом кузнец сделает из него "оберег" на память о том, как фантазер "поймал обломок HIMARS".

Курьезы оккупантов: самое интересное

Российские оккупанты крайне часто попадают в курьезные ситуации на фронте. Ранее в оккупированном Херсоне двое российских захватчиков устроили разборки в кузове тентованного военного грузовика. Один из россиян получил на орехи просто на фоне "патриотического баннера".

Недавно появилось видео того, как российские оккупанты в панике бегут от контрнаступления украинских воинов в Херсонской области. Части из них удается переправиться на левый берег Днепра. "Русские идут", - комментировал кадры активист Сергей Стерненко.

На освобожденных территориях юга одна из местных рассказала, как российский оккупант требовал у нее код от мультиварки думая, что это сейф. При этом захватчик угрожал украинке автоматом.

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