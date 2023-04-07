Также Лавров пожаловася, что российская часть зерновой сделки якобы "вообще не выполняются".

Глава МИД Росии Сергей Лавров утверждает, что Россия не против перегоров об окончании войны, но поставив условие.

На брифинге российским пропагандистам Лавров прокомментировал участившиеся призывы от некоторых стран мира, чтобы РФ села за стол переговоров с Украиной. Их Лавров назвал "достаточно нечистоплотным приемом".

В то же время, утверждает Лавров, его страна не против самих переговоров, но в этих переговорах должна учитываться прежде всего позиция напавшей на Украину России.

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"И президент, и другие представители РФ не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры эти могут быть только основе учета российских "законных" интересов, российских "законных" озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами, включая наши отношения с НАТО", - сказал он.

Также Лавров завыл, что российская часть зерновой сделки якобы "вообще не выполняются": "Препоны сохраняются и даже ужесточаются".

Переговоры Украины и России - что известно

Накануне Китай посетила французская делегация во главе с Эммануелем Макроном. В Пекине президент Франции встретился с главою КНР Си Цзиньпинем, оба лидера большую часть времени посвятили поиску путей урегулирования российско-украинской войны.

Но, как подытожил Politico, глава Китая свою позицию в отношении Украины не поменял - до сих пор считает страну частью России. В конце Макрон и Цзиньпин ограничились общими фразами о необходимости мира.

В Украине же, в свою очередь, еще раз напомнили, что готовы к дипломатическому решению деоккупации Крыма с Россией после того, как ВСУ в ходе контрнаступления подойдут к админграницам полуострова.

Несмотря на жалкую позицию на поле боя, Россия продолжает "гнуть линию" и ставит условия Украине и Западу о признании российскими оккупированных украинских территорий.

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