В ходе визита они намерены убедить Си Цзиньпина не поддерживать оружием или деньгами войну президента РФ Владимира Путина против Украины.

После визита китайского председателя Си Цзиньпина в Москву, в Китай зачастили европейские лидеры, которых беспокоит его сближение с РФ, которая развязала войну против Украины.

Как отмечает Би-би-си, на этот раз в Китай отправляется президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе визита они намерены убедить Си Цзиньпина никаким образом не поддерживать войну президента РФ Владимира Путина против Украины, а в идеале - принудить его к миру.

Европейские лидеры пытаются донести основную идею - готовность к сотрудничеству, которая может поменяться, если Китай перейдет черту и поддержит Путина. Издание отметило, что Европа не желает рвать связи с Китаем. Она опасается, что если Пекин будет давать оружие Путину, то США введут санкции против Китая и рекомендуют европейским странам сделать то же самое.

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Издание напомнило, что в начале войны Макрон часто названивал Путину, однако к настоящему времени контакты между ЕС, США и Кремлем сошли на нет, поэтому в Европе заговорили о том, что ситуацию способен сдвинуть только Си Цзиньпин - единственный лидер, который может влиять на Путина.

"Китай, возможно, единственная страна, способная переломить ход конфликта, причем в обе стороны", - объяснил позицию Франции чиновник из администрации Макрона. "Мы хотим избежать худшего, и поэтому нам нужно пообщаться с ними, выразить позицию, чтобы попытаться определить пути завершения войны в среднесрочной перспективе", - добавил он.

Издание подчеркнуло, что Китай может склонить чашу весов в пользу Кремля, если даст ему оружие и поможет обхдить западные санкции, но пока этого не произошло. Теперь же Макрон попытается убедить Си Цзиньпина не делать этого и в будущем.

Как прокомментировал Эндрю Смолл из американского Фонда Маршалла, Китай показывает себя миротворцем, но не особо активно. "Однако европейские лидеры из тактических соображений делают вид, что верят в него, и готовы обсуждать", - пояснил он. По его мнению, Китай делает вид, что заинтересован в завершении войны в надежде, что западные страны отвергнут его "мирный план" и выставят себя разжигателем войны. Визиты европейцев призваны лишить Китай этого аргумента.

По словам главы азиатских исследований в центре European Council on Foreign Relations Янки Ортель, Макрон считает себя главным европейским лидером-визионером и склонен к гибкости ради достижения результата. "Макрон верит в свою способность влиять на мировых лидеров, он пытался это проявить с Путиным, и Трампом. Сомнительные результаты не разохотили его попытать счастья еще раз с Си Цзиньпином", - сказала Ортель.

Однако, чтобы на переговорах Макрон не отступил от общеевропейской линии и не позволил Си Цзиньпину расколоть единство ЕС, его сопровождает фон дер Ляйен.

"Фон дер Ляйен сможет показать Си Цзиньпину, что у него не получится договориться с Макроном за спиной ЕС, - прокомментировал Смолл. - К тому же ее присутствие успокоит те страны ЕС, которые скептично относятся к реверансам Макрона в сторону Путина и Си".

Однако, эксперты сомневаются в том, что европейские лидеры убедят Си Цзиньпина сменить позицию касательно войны РФ против Украины, потому что им еще нужно убедить его в том, что ЕС действует самостоятельно, а не под диктовку США.

"Мирный план" Китая по Украине

24 февраля Китай представил "мирный план" по войне в Украине. В нем Пекин назвал войну "украинским кризисом". Документ состоит из 12 пунктов. После обнародования этот план раскритиковали как в США так и в Европе. Не понравился он и Киеву. Однако после этого украинская сторона начала инициировать контакты двух стран на самом высоком уровне, но пока в Пекине не готовы к диалогу с Зеленским.

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