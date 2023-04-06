Лидеры Китая и Франции озвучили свои позиции касательно войны в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал руководителя Китая Си Цзиньпина "привести в чувство" Россию и посадить ее за стол переговоров, чтобы закончить войну в Украине. Об этом сообщает CNN из Пекина, где сегодня состоялись переговоры между лидерами Франции и Китая.

"Российская агрессия в Украине нанесла удар по (международной) стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы вернете Россию в чувство и вернете всех за стол переговоров", — заявил Макрон перед началом непосредственно переговоров.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что международное сообщество не должно допустить эскалации "кризиса в Украине". Он осудил удары по мирным жителям Украины.

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"Мы должны обеспечить защиту гражданских лиц и не допустить применения ядерного оружия", — сказал Си.

Также китайский лидер выразил надежду на скорейшее возобновление мирных переговоров и на то, что будет найдено политическое решение и сбалансированный, устойчивый сценарий европейской безопасности.

Война в Украине – позиция Китая

В российско-украинской войне Китай декларирует нейтральную позицию, но с явной симпатией в сторону страны-агрессора. К примеру, на днях Китай в ООН проголосовал против того, чтобы специальная комиссия расследовала военные преступления россиян в Украине.

Однако отношения с Кремлем у Пекина, очевидно, тоже складываются не лучшим образом. Накануне китайский посол в ЕС заявил, что заявление о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином не более чем риторический прием. Также дипломат напомнил, что Китай не признает российскую аннексию украинских территорий.

В ЕС отметили, что Китай, как член Совбеза ООН, обязан заботиться о поддержании мира и справедливости на планете, а не помогать агрессору. Отношения Пекина с Западом напрямую зависят от его позиции по войне в Украине.

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