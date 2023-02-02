На фоне бессмысленных многомесячных штурмов ВС РФ украинских сел Лавров заявил, что главная цель российских войск – "сделать свою работу, минимизировать потери".

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва стремится отодвинуть украинские войска "на расстояние, безопасное для территории РФ".

Как рассказал он в интервью Киселеву, "чем дальнобойнее оружие поставляется Украине Западом, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий".

"Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной", - заявил Лавров.

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При этом Лавров не уточнил, что же, по мнению Кремля, "является российской территорией".

На фоне бессмысленных многомесячных штурмов сел в Донецкой и Луганской областях Лавров заявил, что главная цель российских войск – "сделать свою работу, минимизировать потери".

"… Задача прежде всего, конечно же, наших военных, тех ребят, которые там решают важнейшие задачи обеспечения нашей самостоятельности, обеспечения интересов нашей культуры, тех людей, которые хотят быть частью русской культуры, они, наверное, не думают о том, когда это закончится… Ими движет желание сделать свою работу четко, быстро и без потерь, вернее, минимизируя потери", - высказался дипломат.

Также Лавров цинично добавил, что в войне против Украины "важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для народа".

Война в Украине - хронология провалов России

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

В настоящее время активные бои в основном длятся на Донецком направлении. Есть риск повторного наступление ВС РФ из Беларуси.

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