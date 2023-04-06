Пресс-секретарь президента посоветовал в этом вопросе "ориентироваться прежде всего на слова" Зеленского.

Заместитель главы ОП Андрей Сибига уточнил в комментарии BBC Украина свои слова относительно переговоров с Кремлем, когда ВСУ выйдут на админграницу с Крымом.

По его словам, переговоры по Крыму - лишь возможная опция, цель остается та же - возвращение полуострова: "Все земли должны быть возвращены, никаких территориальных компромиссов. Когда мы достигаем стратегических целей, когда мы, например, выходим на админграницу, мы говорим, что потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма. Но я совершенно не исключаю и военный способ".

В свою очередь, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров посоветовал в этом вопросе "ориентироваться прежде всего на слова" Зеленского.

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Ранее в интервью FT Сибига заявил, что ОП "готов открыть дипломатическую страницу по Крыму", но Банковая также "не исключает путь освобождения полуострова нашей армией".

В марте Зеленский заявлял, что представитель РФ может присутствовать во время фиксации мира после окончания войны только в том случае, если Россия все же пойдет на полный вывод своих войск из Украины. Если же придется их "выбивать", то "с такими людьми не о чем говорить".

Контрнаступление ВСУ - освобождение Крыма

Как писали западные СМИ, США и союзники активно снаряжают Украину тяжелой техникой и боеприпасами, чтобы ВСУ начали контрнаступление уже весной.

Вместе с тем в США не верят, что Украине удастся выгнать оккупантов со всей территории в течение этого года. Хотя и не отвергают такой вариант. Однако есть среди американских военных и те, кто настаивает на необходимости деоккупации полуострова, который россияне превратили в сплошную военную базу.

Украина надеется сесть за стол переговоров с Россией "на равных", но при этом имея преимущество на поле боя. Еще в конце ноября советник главы ОП Михаил Подоляк утверждал, что ВСУ выгонят врага из Крыма через полгода.

Российское командование, похоже, верит в реализацию этого сценария, поэтому усиливает на полуострове линию обороны.

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