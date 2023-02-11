Все анивоенные публикации подписаны одним редактором-Владимиром Романенко.

Российское пропагандистское издание "Комсомольская правда" неожиданно взорвалась серией правдивых публикаций об Украине, аннексированные Россией территории и войну. Все эти публикации якобы написал и разместил редактор ленты новостей Владимир Романенко.

Как сообщает Телеграм-канал "Продолжение следует", на сайте пропагандистского издания одновременно появилась серия статей о войне, которую Россия развязала против Украины. В частности, в тексте упомянули о потерях среди мирного населения в Украине, о том, что "маньяк-Путин сливает деньги на убийство мирного народа Украины" и что война закончится тогда, когда "диктатор Путин потеряет власть".

Публикации посвящены не только преступлениям кремлевского режима. Автор также писал о второй волне мобилизации в России, о количестве погибших в рядах российской армии и пытки над политзаключенными - Алексеем Навальным, Владимиром Кара-Мурзой и Ильей Яшиным.

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Сейчас "КП" все публикации удалила, но читатели успели сделать запись экрана антивоенных материалов на сайте. Неизвестно, действительно ли автором всех этих материалов был Романенко. Также неизвестно, что произошло им после этого смелого поступка.

Роспропаганда в действии

В РФ продолжается массовое зомбирование населения ерундой об Украине, Европе и США. Сейчас пропагандисты прибегли к влиянию на общество через магов, экстрасенсов и других мошенников. Раньше такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

Совсем недавно в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга". Вместо того, чтобы отправить мужа к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу.

Впоследствии российская пропаганда поняла, что уже зомбировала население пророчествами "деда Ванги", а теперь нашла еще и "посланника Ванги" из Афганистана. Он якобы" напророчил " приближение падения Европейского Союза.

А недавно рупоры Кремля показали странный сюжет о Зеленском и "вашингтонских ведьмах".

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