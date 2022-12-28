Мужчина уверял, что видел болгарскую провидицу во сне.

Российские пропагандисты вновь привлекли "пророков" и экстрасенсов к зомбированию своего населения. На этот раз в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга".

Россиянин Дмитрий убежден, что имеет такой же дар как у Вольфа Мессинга - советского артиста, который считал, что может "читать мысли". Кроме того, он заявил, что видел покойную болгарскую провидицу Вангу.

Вместо того, чтобы отправить мужчину к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу.

Видео дня

Несколько лет подряд россиянин ходит по общественных заведениях и называет себя "сыном Мессинга". А "в миру" работает дворником. Впрочем, самой большой сенсацией роспропаганда назвала "пророчество", которое Дмитрию передала сама Ванга.

"Ванга пришла ко мне ночью 15 ноября - в день смерти моей мамы. Она стояла передо мной в черном. В правой руке у нее был огонь, а в левой - вода. Руки она держала вот так (разведя вверх - вниз). Она говорит: "Дима, будут войны, будет кровь, будут слезы. Но победит Россия. Россия будет на первом месте. С ней будут считаться все страны мира. Победит Россия и добро. И сомкнула руки на груди. Вода потушила пламя, она исчезла", - рассказал россиянин-"пророк".

"Маги" и роспропаганда: что надо знать

Российская пропаганда пробивает одно дно за другим. В последнее время в РФ прибегли к тактике зомбирования населения через магов, экстрасенсов и других мошенников.

Раньше такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

А перед этим на росТВ показали целый мини-фильм о боевого экстрасенса, который предсказал "исход войны".

Вас также могут заинтересовать новости: