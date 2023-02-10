Путинист Певцов возмутился тем, что Чебурашка называет крокодила Гену "мамой".

В РФ заговорили о том, что фильм "Чебурашка", которым они так гордились, является опасным для детей. Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Дмитрий Певцов назвал его "диверсией".

"Фильм "Чебурашка" смотрел. Это же плохое кино. Даже если не разбирать его театроведчески, а просто как родитель. Понравился замечательный разбор Ольги Будиной. Там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного живым человеком, ни одного. А это фильм, адресованный детям. И то, что нам взрослым смешно, на детей действует пролонгировано", - заявил пропагандистским СМИ РФ Певцов.

Путинист нашел в фильме якобы пропаганду ЛГБТ. Его возмутило то, что Чебурашка называет крокодила Гену "мамой". Это подрывает ценности россиян, считает Певцов.

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"И если авторы, создатели пишут 6+ - это все-таки диверсия. Я не уверен, что они думали о диверсии, но эта трансгуманистическая идеология, которая 30 лет у нас обитает, она полностью сосредоточена в этом фильме. И мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама - не имеет значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные. Я уже не говорю про пошлость и откровенные, собственно говоря, придуманные и нелицеприятные истории внутри семьи", - отметил "единорос".

Также он заявил, что его огорчает так называемый "успех" фильма "Чебурашка". В РФ утверждают, что он якобы бьет все рекорды и даже обошел по сборам фильм "Аватар". Едва ли это является правдой, ведь так в РФ могут попросту продвигать свое "импортозамещение".

Помимо этого Певцов обвинил актеров, сыгравших в фильме. По мнению депутата РФ, они сотворили "бомбу замедленного действия" и преподносят детям "отраву".

Фильм "Чебурашка" - что известно

В конце декабря 2022 года в РФ представили фильм "Чебурашка". Его авторы утверждали, что он заменит западные кинокартины. На фоне тотальных санкций в РФ пытаются создавать видимость "успешного импортозамещения".

В фильме снялись российские актеры, такие как звезда "Сватов" Федор Добронравов и звезда "Каменской" Елена Яковлева. В РФ утверждают, что "Чебурашка" якобы побил все рекорды и собрал очень много денег.

Однако россияне не оценили новое "творение". Фильм получил немало критики, хотя продюсеры "Чебурашки" убеждают, что их работа очень понравилась детям.

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