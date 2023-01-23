Несмотря на то, что "пророк" якобы приехал из Афганистана, он хорошо говорит по-русски.

Российская пропаганда уже зомбировала население пророчествами "деда Ванги", а теперь нашла еще и "посланника Ванги" из Афганистана.

Как сообщает Телеграм-канал "НеШутки", в эфире одного из федеральных каналов афганский математик, которого выдают за "посланника Ванги", якобы "предсказал" приближение падения Европейского Союза.

Сам математик-"пророк" заявляет, что его якобы знают и боятся спецслужбы всего мира. В то же время пропагандисты величают его "Нострадамусом 21 века". Все вопросы рупоров Кремля касались Украины. "Пророк" начал прогнозировать, но начал с США и ЕС.

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"Когда Бог давал разум, все американские руководители были пьяны. Они ума не получили. Если зимой вы перекроете газ, Европейского Союза не будет", - заявил псевдопророк.

По его "расчетам", Евросоюз распадется между 2027 и 2032 годами. России же он посоветовал как можно скорее "перестраивать армию на современный лад". Интересно, что РФ он называет "Советским союзом", который остался один. Впрочем, он считает, что Россия "движется в правильную сторону".

"Господина Путина я очень уважаю. Я говорю, он гений. Как человек - необыкновенный. Есть только один шаг. Один шаг назад из Украины, и России не будет", - заявил "пророк".

Ключевым вопросом роспропаганда называет то, когда "падет киевский режим". Конечно, у афганского "пророка", который удивительно хорошо говорит по-русски, есть на это ответ.

"В 2025 году - переломный этап. Америка иссякнет. Америки, как великой державы не будет. В Украине вы победите, это мой ответ", - заявил он.

Жемчуг роспропаганды

Роспропаганда еще с 2014 года не перестает удивлять бесконечным потоком бреда. В последнее время в РФ прибегли к тактике зомбирования населения через магов, экстрасенсов и других мошенников. Раньше такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

Совсем недавно в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга". Вместо того, чтобы отправить мужчину к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу.

Не отстают и топ-пропагандистки РФ. В частности Маргарита Симоньян выдала новую порцию чепухи о "целях" РФ, из-за которых она начала полномасштабную войну против Украины. По мнению пропагандистки, даже Путин якобы не получает удовольствия из-за происходящего. А Ольга Скабєєва разразилась угрозами после диверсии на военном аэродроме в Энгельсе.

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