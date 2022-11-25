Российские шарлатаны убеждают, что "Украина перестанет существовать" уже через несколько лет.

Российские пропагандисты привлекли к зомбированию своего населения "тяжелую артиллерию": экстрасенсов, тарологов и конспирологов. "Эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

"Элиту" мира российского шарлатанства к себе на программу пригласил телеведущий Андрей Малахов. Все они взялись прогнозировать "неизбежную победу России" и "развал Украины".

По версии экстрасенсов, магов и тарологов, Украина проиграет войну, потеряет свой суверенитет, а Запад "развалится". Все это произойдет в течение ближайших лет. В то же время Россия станет едва ли не самой успешной страной мира в течение трех лет.

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"Не так все будет плохо. Где-то с апреля положение дел у Зеленского критическое. Это победа, мы очень долго и нудно идем, но в результате получаем именно ту долгожданную победу. Видится некий развал Запада в конце 2023-2024 года. Украина в том виде, какую мы ее знаем, больше существовать не будет, это последний президент этой страны. В 2025 году Россия станет оазисом света, все будут стремиться попасть сюда, но не каждому это будет дано", – заявили "эксперты" Малахова.

Свои "прогнозы" российские шарлатаны объясняют "ощущениями". Впрочем, эти заявления больше похожи на мечты, которым не суждено было сбыться.

Война в Украине и российская пропаганда

Российская пропаганда начала активнее зомбировать россиян с начала полномасштабного вторжением РФ в Украину. В течение первых месяцев полномасштабной войны российская пропаганда объясняла вторжение в Украину терминами "демилитаризация" и "денацификация". Однако последний не прижился, поскольку русские его не понимали.

Ложь пропагандистов курирует Кремль. Недавно российским пропагандистам выдали новые методички с целью минимизации негативных настроений среди мобилизованных. ВСУ рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями", а мобилизованных запрещено называть "мобиками".

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