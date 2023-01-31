Роспропаганда шокировала сюжетом про Зеленского и "вашингтонских ведьм" / twitter.com/speakerpelosi

Русская пропаганда не устает штамповать новые фейки об украинском президенте Владимире Зеленском. Уже несколько месяцев об украинском лидере говорят сквозь призму "мистики". На этот раз рупоры Кремля показали странный сюжет о Зеленском и "вашингтонских ведьмах".

Фрагмент кринжового сюжета опубликовал украинский активист и волонтер Сергей Стерненко. Он добавил, что роспропаганда продолжает разгонять чепуху о "бесах", а теперь еще и о "ведьмах".

Роспропагандисти, в частности, обратили внимание на кадры с исторического выступления Зеленского в Конгрессе и момент, когда его обнимает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время вручения украинского флага из Бахмута. Впрочем, вместо американской политики пропагандисты показали пожилую женщину в лохмотьях.

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"Эти кадры из Конгресса США журналисты назвали благословением Люцифера. Вашингтонские ведьмы в экстазе от ручного бесенка", - заявили пропагандисты в сюжете о мистических чепухе про "дату судного дня бандеровской Украины".

Как россиян зомбируют "мистикой"

В последнее время в РФ прибегли к тактике зомбирования населения через магов, экстрасенсов и других мошенников. Раньше такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

Совсем недавно в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга". Вместо того, чтобы отправить мужчину к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу. 

Впоследствии российская пропаганда поняла, что уже зомбировала население пророчествами "деда Ванги", а теперь нашла еще и "посланника Ванги" из Афганистана. Он якобы "напророчил" приближение падения Европейского Союза.

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