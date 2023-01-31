Рупоры Кремля показали странный сюжет о Зеленском и "ведьмах" и Люцифере.

Русская пропаганда не устает штамповать новые фейки об украинском президенте Владимире Зеленском. Уже несколько месяцев об украинском лидере говорят сквозь призму "мистики". На этот раз рупоры Кремля показали странный сюжет о Зеленском и "вашингтонских ведьмах".

Фрагмент кринжового сюжета опубликовал украинский активист и волонтер Сергей Стерненко. Он добавил, что роспропаганда продолжает разгонять чепуху о "бесах", а теперь еще и о "ведьмах".

Роспропагандисти, в частности, обратили внимание на кадры с исторического выступления Зеленского в Конгрессе и момент, когда его обнимает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время вручения украинского флага из Бахмута. Впрочем, вместо американской политики пропагандисты показали пожилую женщину в лохмотьях.

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"Эти кадры из Конгресса США журналисты назвали благословением Люцифера. Вашингтонские ведьмы в экстазе от ручного бесенка", - заявили пропагандисты в сюжете о мистических чепухе про "дату судного дня бандеровской Украины".

Как россиян зомбируют "мистикой"

В последнее время в РФ прибегли к тактике зомбирования населения через магов, экстрасенсов и других мошенников. Раньше такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

Совсем недавно в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга". Вместо того, чтобы отправить мужчину к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу.

Впоследствии российская пропаганда поняла, что уже зомбировала население пророчествами "деда Ванги", а теперь нашла еще и "посланника Ванги" из Афганистана. Он якобы "напророчил" приближение падения Европейского Союза.

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