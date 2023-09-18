Главарь Чечни в критическом состоянии.

Главарю Чечни Рамзану Кадырову пытались пересадить почку. Отмечается, что операция не имела успеха и орган не прижился.

Издание Obozrevatel, ссылаясь на собственные источники в чеченской диаспоре, пишет, что приспешник Кремля находится в одной из больниц Москвы. Его состояние все еще критическое. Врачи планируют провести повторную операцию и все же пересадить новый орган.

При этом указано, что Кадыров временами находится в сознании. К нему наведываются соратники, чтобы разделить власть.

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Кадыров тяжело болен - что известно о состоянии главаря Чечни

В последние дни появились слухи о тяжелом состоянии лидера Чечни Рамзана Кадырова. Даже сообщалось, что он находится в коме. Информацию о болезни Кадырова подтвердили в украинской разведке.

17 сентября чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев сообщил о смерти Кадырова. В свою очередь проект ВЧК-ОГПУ сообщил, что к больнице, где, вероятно, лечился главарь Чечни, прибыли кортежи чеченской "элиты". Также появилась инфоромация, что со стороны Кремля в сторону Внуково вылетели два вертолета.

Позже в Telegram-канале Кадырова появилось видео, где главарь Чечни прогуливается по улице и призывает так поступить тех, кто "не может отличить правду от лжи".

18 сентября аналитики американского Института изучения войны сообщили, что беспокойство по поводу состояния Кадыровав российских СМИ демонстрирует зависимость президента РФ Владимира Путина от чеченского главаря в вопросе сохранения стабильности в регионе

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